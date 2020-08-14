Автомойки будут работать по новым правилам бытового обслуживания

В договоре или квитанции отныне необходимо будет указывать характеристики и имеющиеся недостатки вещи, передаваемой исполнителю.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Агентстве по защите прав потребителей сообщили, что Действующие правила бытового обслуживания населения противоречат Закону "О защите прав потребителей", поэтому принято решение не вносить изменения в действующие Правила, а разработать новые в соответствии с передовым опытом стран СНГ.

Проектом правил планируется дополнительно охватить такие сферы, как автомойки и автомастерские, банно-оздоровительные комплексы, косметические процедуры, услуги проката различных товаров, клининговые услуги и т.д.

Во всех сферах бытового обслуживания обязательным станет оформление договора или квитанции, использование для выполнения заказа материалов, которые соответствуют установленным требованиям.

Противоречия в законодательстве будут толковаться в пользу потребителя >>

Исполнитель должен будет предоставить потребителю отчет об израсходовании материала и вернуть остаток, либо с согласия потребителя уменьшить цену работы. В договоре или квитанции отныне необходимо будет указывать характеристики и имеющиеся недостатки вещи, передаваемой исполнителю. А пробу ювелирных изделий, принимаемых исполнителем для дальнейшего ремонта или изготовления новых изделий будут проверять непосредственно при потребителе.