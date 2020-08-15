Без дела не сижу — надо дров наколоть: секрет долголетия 107-летней бабушки

К сожалению, эликсир вечной молодости еще не изобрели. Однако многие знают, что здоровый образ жизни - это секрет долголетия. О том, как прожить больше ста лет рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан долгожительница из Самаркандской области - Рухсат Райимова.

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. Одна из самых старейших жителей Узбекистана, 107-летняя Рухсат момо Райимова, проживает в Булунгурском районе Самаркандской области. Она родилась 1 июня 1913 года. Всю свою жизнь женщина занималась разведением шелкопряда.

Пресс-служба хокимията Булунгурского района Долгожительница из Самаркандской области

Приветствуя журналистов, бабушка, как принято на востоке, воздевает руку для молитвы: "Дай Бог всем здоровья, мира и благополучия в каждый дом! Благодаря моему брату в Ташкенте, у нас всегда горит свет, и вовремя дают пенсию. Дай Бог ему крепкого здоровья!", - говорит Рухсат.

Увидев в нашем взгляде вопрос, кто-же такой этот "брат из Ташкента", племянница пожилой женщины, которая сопровождала нас, спешит поправить бабушку: "Если вам не выговорить слово "президент", то хотя бы скажите "подшо" (правитель – ред.)". А момо на эти слова отмахивается и упрямо твердит: "Нет, буду всегда говорить, что он мой брат".

Супруг Рухсат-момо умер давно. У неё есть четыре дочери, внуки и правнуки в количестве 92 человек, а также 10 праправнуков. Говоря о них, долгожительница признается, что давно потеряла им счет. А про имена и говорить не стоит.

На вопрос, в чем секрет долголетия, как ей удалось преодолеть столетний рубеж, бабушка лукаво улыбается и говорит, что тут нет никакого супер-секрета.

"Всю свою жизнь не переставала трудиться (минуту молчит, думает о чем-то и, вдруг, якобы вспомнив, продолжает с улыбкой). А вы знаете, я до сих пор не сижу дома без дела. Дров нужно наломать - пожалуйста. У меня есть свои инструменты – топор, пила, я их никому не отдаю. Помогаю келинкам (невесткам). Если перестаю двигаться – сразу хворь берет. Дети постоянно умоляют, чтобы я не утруждала себя, а отдыхала. Но я всегда наотрез отказываюсь, а иначе как?", - опять в речах бабушки слышатся нотки упрямства, а мы ей на это отвечаем улыбкой.

Далее речь заходит о коронавирусе. Спрашиваем, как переживает данное трудное время наша героиня. На это она отвечает, что давно не выходит со двора.

"Дети сказали, что якобы какой-то вирус летает в воздухе, и надо дома побыть. Я почти не выхожу со двора. И еще сказали, нужно что-то на лицо накладывать (имеет ввиду маску). Пусть Бог избавит нас от такой чумы, и пусть в каждой семье будет праздник", - сказала Рухсат Райимова.

Долгожительница провожала нас сама. И пока мы не скрылись из виду, она воздев руки к небу, просила у Бога здоровья для всех.