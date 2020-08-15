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Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот

Опубликовано дополнение к чартерному рейсу из Ташкента в Санкт-Петербург

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200815/14781104/Opublikovano-dopolnenie-k-charternomu-reysu-iz-Tashkenta-v-Sankt-Peterburg.html

Пассажиры, которые приобрели авиабилеты на 13 и 14 августа в Центральной авиакассе столицы, должны приехать в аэропорт 16 августа в 06.00 утра.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. В консульском отделе Посольства России в Узбекистане опубликовали дополнительную информацию о чартерном рейсе по маршруту Ташкент – Санкт-Петербург, вылет которого запланирован на 16 августа в 09.40 утра по ташкентскому времени.

Согласно указанным данным, пассажиры, которые приобрели авиабилеты на 13 и 14 августа в центральной авиакассе Ташкента, должны приехать в аэропорт 16 августа в 06.00 утра.

Российские граждане до регистрации на рейс обязаны заполнить специальную форму "прибывающих в Российскую Федерацию" на портале Госуслуги. 
К тому же в течение трех календарных дней со дня прилёта граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, а затем опубликовать информацию о результате исследования в специальной форме, размещенной на портале Госуслуг. 

Отмечается, что иностранные граждане не должны заполнять вышеуказанные анкеты, но обязаны иметь оригинал справки, подтверждающий отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР. Документ должен быть выдан не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию на русском или английском языках.
Самолет
© Sputnik / Владимир Сергеев
Какие документы нужны пассажирам чартеров для отправления в РФ - посольство

Кроме того, им необходимо иметь при себе заполненную и распечатанную анкету с двусторонней печатью. Также иностранцы должны иметь при себе оригиналы и распечатанные копии документов, подтверждающие их основание для въезда в Российскую Федерацию в соответствии с распоряжением правительства России 635-р от 16.03.2020 г.

В аэропорту сотрудники посольства проверят наличие всех документов и справок, подверждающих отсутствие коронавирусной инфекции.

 




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