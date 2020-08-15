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В Германии отметили День узбекской дыни

Пресс-служба ИА "Дунё"
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200815/14781482/V-Germanii-otmetili-den-uzbekskoy-dyni.html

В рамках эксклюзивного контракта с немецкими партнерами узбекский производитель Red Pack в этом году начал поставлять в ФРГ узбекские дыни под национальным брендом "Мирзачуль". 

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Германия входит в пятерку крупнейших импортеров свежей дыни в мире, сообщают в агентстве "Дунё". По официальным данным, ежегодно в страну ввозится около 130 тысяч тонн медовой бахчевой культуры.

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Основными поставщиками являются Испания, Италия, Франция, Бразилия, Коста-Рика и Турция. Однако с недавних пор на рынке Германии стали появляться и дыни из Узбекистана. Вкусный и сладкий продукт сразу понравился местным жителям и достаточно быстро обрел популярность среди их. Немецкие потребители стали называть их Usbekische Honigmelone, что в переводе означает “узбекские медовые дыни”. В связи с этим событием, посольством Узбекистана в ФРГ в сотрудничестве с немецкой торговой сетью LEDO в Берлине было организовано мероприятие"День узбекской дыни".

В рамках эксклюзивного контракта с немецкими партнерами узбекский производитель Red Pack в этом году впервые начал поставлять в Германию узбекские дыни под национальным брендом "Мирзачуль". 

"Поэтапно инвестируя в качество продукции, ее брендинг и маркетинг, мы постепенно приспособились к жестким требованиям европейского рынка. За это время мы также научились предварительно охлаждать свои дыни, чтобы увеличить срок их хранения, разработали специальную упаковку", - рассказывает директор компании Red Pack Роман Саламатов. 

Отмечено, что объемы экспорта узбекской дыни в Германию постепенно увеличиваются. Например, в 2018 году из республики было ввезено 353 тонны дыни, а в 2019 году – уже 559 тонн. Предположительно, в 2020 году данный показатель достигнет одной тысячи тонн. 

 

 

Теги:
дыня, Германия, Узбекистан



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