В Германии отметили День узбекской дыни

В рамках эксклюзивного контракта с немецкими партнерами узбекский производитель Red Pack в этом году начал поставлять в ФРГ узбекские дыни под национальным брендом "Мирзачуль".

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Германия входит в пятерку крупнейших импортеров свежей дыни в мире, сообщают в агентстве "Дунё". По официальным данным, ежегодно в страну ввозится около 130 тысяч тонн медовой бахчевой культуры.

Основными поставщиками являются Испания, Италия, Франция, Бразилия, Коста-Рика и Турция. Однако с недавних пор на рынке Германии стали появляться и дыни из Узбекистана. Вкусный и сладкий продукт сразу понравился местным жителям и достаточно быстро обрел популярность среди их. Немецкие потребители стали называть их Usbekische Honigmelone, что в переводе означает “узбекские медовые дыни”. В связи с этим событием, посольством Узбекистана в ФРГ в сотрудничестве с немецкой торговой сетью LEDO в Берлине было организовано мероприятие"День узбекской дыни".

В рамках эксклюзивного контракта с немецкими партнерами узбекский производитель Red Pack в этом году впервые начал поставлять в Германию узбекские дыни под национальным брендом "Мирзачуль".

"Поэтапно инвестируя в качество продукции, ее брендинг и маркетинг, мы постепенно приспособились к жестким требованиям европейского рынка. За это время мы также научились предварительно охлаждать свои дыни, чтобы увеличить срок их хранения, разработали специальную упаковку", - рассказывает директор компании Red Pack Роман Саламатов.

Отмечено, что объемы экспорта узбекской дыни в Германию постепенно увеличиваются. Например, в 2018 году из республики было ввезено 353 тонны дыни, а в 2019 году – уже 559 тонн. Предположительно, в 2020 году данный показатель достигнет одной тысячи тонн.