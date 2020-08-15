Коронавирус в Узбекистане: главное на 15 августа

В стране за весь период выздоровели 29 328 граждан. По решению Спецкомиссии с 15 августа в столице заработали все виды транспорта, включая метро. Также с 17 августа возобновится междугороднее автобусное сообщение.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 34 528 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 4 975 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 29 328 человек.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четверо мужчин в возрасте 53-х, 61-го, 65-ти, 79-ти лет. Несмотря на своевременную госпитализацию и квалифицированную помощь врачей, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

В Узбекистан прибудут российские врачи для лечения больных с COVID-19

С 16 августа 40 специалистов из России прилетят в республику для оказания помощи в лечении больных с диагнозом COVID-19. В течение месяца российские врачи будут работать совместно с узбекскими медиками.

Медперсонал имеет обширный опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В состав группы специалистов в сфере медицины войдут анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, эпидемиологи и врачи общей практики.

С 15 августа в Ташкенте заработал общественный транспорт и метро

Спецкомиссия при Кабинете министров, приняла решение возобновить с 15 августа работу столичного метрополитена.

С 6:00 на регулярной основе заработают линии метро "Узбекистан", "Чиланзар" и "Юнусабад";

Вагоны поездов метрополитена будут тщательно дезинфицироваться до и после каждого отправления;

Все пассажиры должны находиться в медицинских масках на станциях и в вагонах поездов, в противном случае их не допустят в метро.

В Узбекистане с 17 августа возобновится междугороднее автобусное сообщение

Республиканская спецкомиссия объявила о решении восстановить с 17 августа движение автобусов между городами Узбекистана. Билеты уже сейчас можно приобрести на автовокзале Ташкента, а также онлайн, воспользовавшись услугами единого интерактивного информационного портала.

Стоимость обучения в вузах может снизиться на 10%

Министерство высшего и среднего специального образования совместно с Минфином разработало предложения для того, чтобы в период пандемии облегчить жизнь студентам вузов и их семьям.

Помимо этого, вузы окажут адресную финансовую помощь для покрытия стоимости контракта сиротам, студентам с ограниченными возможностями, студентам из семей, нуждающихся в социальной поддержке, а также внесенным в список "железная тетрадь". Сумма составит до четырех миллионов сумов.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 21,2 млн человек. Зафиксировано свыше 765 тысяч летальных исходов, вылечилось 13,3 млн жителей.