Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 августа

В настоящее время в инфекционных клиниках республики продолжают лечение в соответствии с международными стандартами 4 215 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Наиболее значимые новости об эпидемиологической обстановке в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По данным Министерства здравоохранения в стране к настоящему часу зарегистрировано 35 109 случаев заражения опасным вирусом.

В настоящее время в инфекционных клиниках республики продолжают лечение в соответствии с международными стандартами 4 215 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Динамика выздоровлений

По сообщению пресс-службы Минздрава, общее количество пациентов, одолевших вирус составляет 30 664 или 87% от общего числа заболевших.

Скончались четыре пациента

Минздрав сообщил, что от коронавирусной инфекции скончались три мужчины и одна женщина. Общее количество жертв COVID-19 в Узбекистане на сегодняшний день составляет 230.

Опубликован график вывозных авиарейсов

Минтранс опубликовал график чартерных вывозных авиарейсов с 17 по 30 августа. Планируется организовать в общей сложности 23 рейса из России, Республики Корея, ОАЭ, Беларуси, Турции и США.

В частности, согласно утвержденному республиканской спецкомиссией графику, в ближайшие две недели узбекистанцы вернутся также из пяти российских городов.

По данным ведомства, с марта 2020 года вывозными рейсами из зарубежных стран вернулись более 90 тысяч соотечественников, в том числе около 50 тысяч из России.

Хоким Сурхандарьинской области вылечился от COVID-19

Глава Сурхандарьинской области Тура Боболов вернулся в Термез после лечения от коронавируса в Ташкенте. В аэропорту областного центра его встретили руководители секторов, заместители хокима и другие официальные лица.

Боболов сразу обсудил продолжение реформ в регионе, меры по сдерживанию пандемии коронавируса, защите здоровья населения, обеспечению социально-экономической устойчивости в условиях COVID-19.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, с начала эпидемии в мире зарегистрировали 21,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Подтверждена смерть 768 131 человека, 13,3 миллиона вылечились.