Работников "образцовых махаллей" поддержат путевками и премиями

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Постановлением утверждено Положение о рейтинговой оценке эффективности деятельности сходов граждан, предусматривающее основные показатели и методику оценки эффективности деятельности сходов граждан, говорится на сайте нормативно-правовых актов Lex.uz.
Правительство разработало порядок стимулирования сотрудников схода граждан и лиц, работающих на общественных началах по результатам рейтинговой оценки.
Для сотрудников "образцовых махаллей" сохранится практика предоставления бесплатных путевок в санатории. Кроме того, по итогам работы за полугодие каждому работнику такой махалли выплачивается надбавка в размере до 1,75 минимальной заработной платы. Есть и перспективы карьерного роста.
Финансировать эту программу планируется за счет дополнительных источников доходов местных бюджетов.
Оценка рейтинга махалли происходит путем подсчета показателей по стобалльной системе:
- от 85 до 100 баллов – "образцовая";
- 71,0- 84,9 балла – оценка "хорошо";
- 50,0 - 70,9 балла – "удовлетворительно";
- 49,9 балла и меньше – "неудовлетворительно".
Число сходов граждан, признанных образцовыми, не должно превышать 25% от общего числа махаллей.
Для обеспечения прозрачности рейтинговой системы итоги работы будут оценивать с помощью веб-портала, создание которого поручено осуществить совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в срок до 1 декабря 2020-го. Запуск ресурса в тестовом режиме запланирован на 1 мая будущего года.
Министерствам, ведомствам и другим организациям поручено предоставлять необходимые сведения по запросу областных, районных подразделений, Республики Каракалпакстан и города Ташкента Министерства по поддержке махалли и семьи. При этом первые лица несут персональную ответственность за обоснованность, надежность и своевременность предоставляемых сведений.