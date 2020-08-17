Работников "образцовых махаллей" поддержат путевками и премиями

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Постановлением утверждено Положение о рейтинговой оценке эффективности деятельности сходов граждан, предусматривающее основные показатели и методику оценки эффективности деятельности сходов граждан, говорится на сайте нормативно-правовых актов Lex.uz.

Правительство разработало порядок стимулирования сотрудников схода граждан и лиц, работающих на общественных началах по результатам рейтинговой оценки.

Для сотрудников "образцовых махаллей" сохранится практика предоставления бесплатных путевок в санатории. Кроме того, по итогам работы за полугодие каждому работнику такой махалли выплачивается надбавка в размере до 1,75 минимальной заработной платы. Есть и перспективы карьерного роста.

Финансировать эту программу планируется за счет дополнительных источников доходов местных бюджетов.

Оценка рейтинга махалли происходит путем подсчета показателей по стобалльной системе:

от 85 до 100 баллов – "образцовая";

71,0- 84,9 балла – оценка "хорошо";

50,0 - 70,9 балла – "удовлетворительно";

49,9 балла и меньше – "неудовлетворительно".

Число сходов граждан, признанных образцовыми, не должно превышать 25% от общего числа махаллей.

Для обеспечения прозрачности рейтинговой системы итоги работы будут оценивать с помощью веб-портала, создание которого поручено осуществить совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в срок до 1 декабря 2020-го. Запуск ресурса в тестовом режиме запланирован на 1 мая будущего года.

Министерствам, ведомствам и другим организациям поручено предоставлять необходимые сведения по запросу областных, районных подразделений, Республики Каракалпакстан и города Ташкента Министерства по поддержке махалли и семьи. При этом первые лица несут персональную ответственность за обоснованность, надежность и своевременность предоставляемых сведений.

В соответствии с указом президента от 18 февраля 2020 года "О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе…" махаллинские сходы граждан рестуктурированы. В частности, упразднены 4 должности заместителей председателя схода граждан, вместо них введены новые вакансии 3 заместителей председателя, двух консультантов и одного специалиста. Вместо действовавших 6 комиссий (примирительная, по вопросам просвещения и духовности, по социальной поддержке, по вопросам несовершеннолетних, молодежи и спорта, по вопросам развития предпринимательской деятельности и семейного бизнеса, по общественному контролю и защите прав потребителей) созданы две комиссии: по укреплению семейных ценностей и по социальной поддержке и общественному контролю. Кроме того, упразднено общественное формирование "Махалла посбони".