Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 августа

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 35 702 человека. Согласно решению Специальной республиканской комиссии с 17 августа начался новый этап снятия карантинных ограничений.

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации на сегодня – в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Минздрава, в республике к настоящему времени зарегистрировано 35 702 случая заражения COVID-19.

Лечение от коронавирусной инфекции в больницах в соответствии с международными стандартами сейчас проходят 4 082 пациента.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период пандемии в Узбекистане составило 31 384 человека.

Скончались шесть пациентов

Минздрав сообщает, что от коронавирусной инфекции за последние сутки скончались шесть человек. Общее количество жертв COVID-19 в Узбекистане возросло до 236.

Российские врачи прибыли в Узбекистан, чтобы помочь в борьбе с COVID-19

Вчера вечером сорок медиков из России прилетели в Ташкент. В составе "врачебного десанта" – эпидемиологи, вирусологи, эндокринологи, реаниматологи и другие специалисты.

В течение месяца они будут оказывать практическую и методическую помощь своим коллегам из Узбекистана в лечении заболевших коронавирусом.

Возобновили работу религиозные организации и другие общественные места

Согласно решению Специальной республиканской комиссии, с 17 августа свои двери вновь открыли мечети, церкви и другие религиозные организации. Однако проведение религиозных обрядов по пятницам, субботам и воскресеньям по-прежнему запрещено.

Посетители должны соблюдать все санитарные правила – носить маски и перчатки, а также придерживаться социальной дистанции.

Кроме того, ждут гостей санатории, пансионаты, детские лагеря. Возобновили работу также гостиницы, музеи, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.

Uzbekistan Airways отменила все международные рейсы до 1 сентября

Авиакомпания объявила о вынужденной отмене рейсов за границу с 16 по 31 августа, а также части рейсов по местным направлениям.

Клиентам, купившим билет на отмененный рейс, перевозчик предлагает вернуть деньги на ваучер или перебронировать билет на новые рейсы, запланированные с 1 сентября.

Аптеки создают искусственный дефицит на лекарства от COVID-19

Это обнаружила проверка, которую сотрудники Агентства по защите прав потребителей и специальные рабочие группы провели более чем в 500 аптеках по всей стране.

Мониторинг показал, что не во всех аптеках есть пользующиеся повышенным спросом препараты, в ряде аптек на них завышают цены или продают лекарства с истекшим сроком годности, а также не выдают торговый чек.

По всем фактам нарушений предприняты соответствующие меры.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, с начала пандемии общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 21,7 млн человек. Более 13,7 млн заболевших выздоровели и свыше 776 тысяч – скончались.