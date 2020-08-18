За отсутствие полиса ОСГО авто не будут забирать на штрафстоянку — проект

Петиция набрала больше 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения парламентом. Депутаты разработали законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Майлиса подготовили законопроект об отмене задержания автомобиля за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСГО), сообщает член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

Ранее петиция об отмене данной практики, в частности, за нарушение срока прохождения техосмотра была опубликована на портале коллективных обращений Mening fikrim. Она набрала больше 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения парламентом. Автор петиции предлагал оформлять штраф за отсутствие страховки или техосмотра на месте, не задерживая автомобиль.

В Законодательной палате рассмотрели это предложение. Депутаты разработали проект закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности.

По словам Расула Кушербаева, законопроект предусматривает отмену практики задержания транспортных средств в случае, когда автомобиль не застрахован по ОСГО или если у водителя нет при себе полиса.

"Исследования показывают, что в зарубежных странах, в частности, в Германии, Англии, Российской Федерации, Беларуси и в ряде штатов США, существуют административные штрафы за отсутствие полисов ОСГО, но не задержание транспортного средства", — отметил депутат.

Отмечено, что в ближайшее время законопроект рассмотрят на пленарном заседании Законодательной палаты.

Напомним: согласно постановлению правительства, требование об оформлении полиса ОСГО в бумажной форме будет отменено после того, как истечет срок замены водительских удостоверений старого образца.