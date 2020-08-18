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Парты, установленные на аллее для тестовых испытаний

Парки и аллеи готовят к тестовым испытаниям на открытом воздухе

Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14791925/Parki-i-allei-gotovyat-k-testovym-ispytaniyam-na-otkrytom-vozdukhe.html

На аллее, ведущей от станции метро "Беруни" к зданиям Национального университета Узбекистана и Ташкентского государственного технического университета, уже установлены парты. 

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Тестовые испытания будут проводиться не только на стадионах, но и на открытых площадках в парках и на аллеях.

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В социальной сети появились фотографии аллеи, ведущей от станции метро "Беруни" к зданиям Национального университета Узбекистана и Ташкентского государственного технического университета. Сообщается, что в Ташкентском ботаническом саду также идет подготовка к экзаменам.

Ранее глава республики поручил организовать тестовые испытания на центральных стадионах Ташкента и регионов. Решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в республике.

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Напомним, вступительные экзамены начнутся предварительно 2 сентября и продлятся в течение 14 дней. Они пройдут в две смены и будут длиться два часа. Отметим также, что для первокурсников вузов Узбекистана учебный год планируют начать с 1 октября.

Теги:
парк, высшее образование, Образование, Испытания, тест, абитуриенты



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