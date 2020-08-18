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Письменный набор главы государства

В Узбекистане появится "золотая тетрадь" — в нее запишут успешных граждан

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14792425/Uzbekistantsev-dostigshikh-uspekhov-za-rubezhom-vnesut-v-zolotuyu-tetrad.html

В базу "олтин дафтар" ("золотая тетрадь"), созданную по инициативе президента, будут включены потенциальные инвесторы, профессора авторитетных зарубежных вузов и представители международных организаций.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев предложил создать единую базу, в которую войдут соотечественники, достигшие больших успехов за пределами Узбекистана.

"Президент предложил создать базу "олтин дафтар" ("золотая тетрадь"). В нее войдут потенциальные инвесторы или работающие в престижных зарубежных университетах профессора, а также соотечественники, трудящиеся в авторитетных международных организациях, которые в той или иной степени могут внести вклад в развитие Узбекистана", — заявил первый замглавы МИД Фарход Арзиев в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Отметим, что в республике уже существует похожая база, она называется "темир дафтар" ("железная тетрадь"). 

В нее были включены семьи из числа уязвимых групп населения, которые могут рассчитывать на денежную помощь от государства через махалли.

Теги:
МИД Узбекистана, профессор, президент, Узбекистанцы, предприниматели, Узбекистан



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