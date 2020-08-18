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Ученики в День знаний

Школы Узбекистана приняли документы 90% первоклассников — МНО

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14793052/Shkoly-Uzbekistana-prinyali-dokumenty-90-pervoklassnikov--MNO.html

В 2020-2021 учебном году в школы республики планируется принять в общей сложности 650 116 первоклассников.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В первый класс общеобразовательных школ Узбекистана принято 578 710 детей, что составляет 90% от плана приема на предстоящий учебный год.

"Из них 577 304 человека поступили в школы системы народного образования, 103 — в школы других министерств и 1 303 — в негосударственные школы", — сообщили в Министерстве народного образования республики.

Отмечается, что 558 140 детей учеников сдали документы по своему микроучастку.

Прием на 2020/2021 учебный год продлится до 25 августа этого года.

В МНО напомнили: процесс подачи документов первоклассников в Ташкенте впервые осуществляется в режиме онлайн-очереди через сайт qabul.maktab.uz.

Ранее в ведомстве отмечали, что если эта программа будет успешно реализована в столице, то со следующего учебного года ее постепенно внедрят и в других регионах.

Для поступления в первый класс требуются:

  • заявление на имя директора;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копии паспортов родителей;
  • медицинская справка о здоровье ребенка;
  • четыре цветные фотографии ребенка размером 3,5×4,5 см;

Педагоги и психологи проведут разъяснительную работу с родителями, намеревающимися сдать документы на детей, которым еще не исполнится 6,5 года по состоянию на 31 августа.

Подготовка к началу учебного года

Власти Узбекистана активно обсуждают порядок организации учебного процесса в школах с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Преподаватель в пустом учебном классе школы
© Sputnik / Павел Лисицын
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В настоящий момент специальная рабочая группа обсуждает порядок внедрения и реализации санитарных правил в учебных учреждений, сообщила член штаба по борьбе с COVID-19 Севара Убайдуллаева. 

По ее словам, переход к нормальному процессу обучения будет происходить постепенно.

Определенная ответственность также будет возложена и на родителей — они будут обязаны следить за соблюдением детьми правил карантина во время посещения школы и за ее пределами.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Узбекистан, Образование, учеба, дети, школьники, школа



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