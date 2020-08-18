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В Узбекистане запретили разглашать сведения о жертвах торговли людьми

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14794390/V-Uzbekistane-zapretili-raskryvat-svedeniya-o-zhertvakh-torgovli-lyudmi.html

Принята новая редакция закона "О противодействии торговле людьми". Подробнее о его положениях — в материале.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Власти Узбекистана разработали новые меры по защите жертв торговли людьми. 

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Пресс-служба МВД Узбекистана
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Накануне президент утвердил новую редакцию закона "О противодействии торговле людьми".

Отныне в республике запрещено разглашать информацию о гражданах, ставших жертвами этого злодеяния, и об обстоятельствах совершенного преступления. 

Не подлежат разглашению также сведения о принимаемых мерах безопасности. 

"Идентификация жертв торговли людьми осуществляется в целях их выявления и предоставления им необходимой помощи и защиты, а также предотвращения риска повторного вовлечения их торговлю людьми", — пояснили в Минюсте.

Власти также определили порядок социальной реабилитации и адаптации жертв торговли людьми. 

В частности, данные граждане имеют право на:

  • оказание материальной помощи на период устройства в специализированные учреждения;

  • обеспечение временным жильем, питанием, санитарно-гигиеническими средствами, а в необходимых случаях — одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

  • оказание помощи в трудоустройстве, получении образования, профессиональной ориентации и профессиональной подготовке и переподготовке;

  • оказание помощи по социальной реинтеграции, включая помощь в поиске родственников.

Закон вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официальной публикации.

Ранее отмечалось, что за прошлый год в Узбекистане на 22% уменьшилось количество преступлений, связанных с торговлей людьми.

Теги:
Минюст Узбекистана, Узбекистан, защита прав человека, торговля людьми



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