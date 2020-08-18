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Экскурсия по телебашне в Ташкенте

В Ташкенте предложили дату празднования дня города

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14795365/Den-Tashkenta-predlozhili-otmechat-v-blizhayshee-voskresene-posle-17-avgusta-.html

В Общественном совете решили придерживаться 17-го августа, так как 90 лет назад именно в этот день столица Узбекистана из Самарканда была перенесена в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Общественном совете при хокимияте Ташкента предложили объявить 17 августа днем города Ташкента. 

"Давно идут разговоры о назначении Дня города — Ташкент до сих пор не имеет своего праздника. А тут как раз хороший повод для выбора даты праздника", - поясняется в сообщении администрации.

По официальным данным, 17 августа 1930 года (90 лет назад) столица Узбекистана была перенесена из Самарканда в Ташкент. Согласно постановлению Центрального исполнительного комитета Советов Узбекской Социалистической Республики, основной причиной для принятия такого решения послужила оптимизация управления с учетом близости расположения Ферганской долины. Она считается главным хлопкосеющим и промышленным регионом.

Представителями Общественного совета было предложено ежегодно отмечать День города Ташкента в ближайшее воскресенье после 17 августа.
Узбекский город Самарканд
© Flickr / DAVID HOLT
Плов и забег: как в Самарканде отметят День города

День города традиционно отмечают во всех крупных городах большинства стран мира. В основном, праздник приходится на выходные дни. Власти организуют масштабные празднования для граждан — концерты, ярмарки и конкурсы, а также украшают улицы.

Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана в праздничный день появятся фотозоны с хештегом "Ташкент любит вас". В городской администрации эту фразу посчитали логичной и креативной.

Теги:
Общественный совет, праздник, Узбекистан, Ташкент



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