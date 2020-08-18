В Ферганской области вынесен приговор врачу за смерть беременной женщины

Учитывая возмещение материального и морального ущерба пострадавшей стороне, виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Ферганской области во время родов в больнице на 39-й неделе беременности скончалась женщина в возрасте 33-х лет. Ребёнок тоже не выжил. По данному факту Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело, сообщают в агентстве УзА.

В ходе судебного заседания выяснилось, что врач Р.К. ранее работала дежурным акушером-гинекологом в родильном отделении при Язъяванском районном медицинском объединении. Известно, что 17 марта в родильное отделение во второй раз обратилась беременная женщина Н.Ш. Она жаловалась на проблемы со здоровьем. Однако диагноз так и не был установлен. Ей не оказали своевременную медицинскую помощь. Пациентка умерла во время родов. Плод погиб в утробе матери.

"Врач халатно отнеслась к профессиональным обязанностям. По национальным стандартам пациентка должна была пройти обследование после размещения в родильный дом", - передается в сообщении.

Акушеру-гинекологу Р.К. предъявлено обвинение по статье "Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей".

Учитывая возмещение материального и морального ущерба пострадавшей стороне, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.