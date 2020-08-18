18:35 18 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Судебный молоток, архивное фото

В Ферганской области вынесен приговор врачу за смерть беременной женщины

© Sputnik / Андрей Старостин
Общество
Получить короткую ссылку
4 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200818/14796362/V-Ferganskoy-oblasti-vynesen-prigovor-vrachu-za-smert-beremennoy-zhenschiny.html

Учитывая возмещение материального и морального ущерба пострадавшей стороне, виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Ферганской области во время родов в больнице на 39-й неделе беременности скончалась женщина в возрасте 33-х лет. Ребёнок тоже не выжил. По данному факту Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело, сообщают в агентстве УзА. 

Врач
flickr.com
В Узбекистане врача осудили на 3,5 года за мошенничество

В ходе судебного заседания выяснилось, что врач Р.К. ранее работала дежурным акушером-гинекологом в родильном отделении при Язъяванском районном медицинском объединении. Известно, что 17 марта в родильное отделение во второй раз обратилась беременная женщина Н.Ш. Она жаловалась на проблемы со здоровьем. Однако диагноз так и не был установлен. Ей не оказали своевременную медицинскую помощь. Пациентка умерла во время родов. Плод погиб в утробе матери. 

"Врач халатно отнеслась к профессиональным обязанностям. По национальным стандартам пациентка должна была пройти обследование после размещения в родильный дом", - передается в сообщении.

Акушеру-гинекологу Р.К. предъявлено обвинение по статье "Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей".

Учитывая возмещение материального и морального ущерба пострадавшей стороне, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Теги:
новорожденный, женщина, смерть, Генеральная прокуратура Узбекистана, суд, врач



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как производят первую в мире вакцину от COVID-19 — фото с завода
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу
Статистика по заключенным в Узбекистане
Колючая статистика: сколько в Узбекистане колоний и заключенных

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться