Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 августа

Лечение от коронавируса в инфекционных клиниках республики в соответствии с международными стандартами проходят 4 048 пациентов.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике – в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Минздрава, в стране зарегистрировано 36 352 случая заражения COVID-19.

Лечение от коронавируса в инфекционных клиниках республики в соответствии с международными стандартами проходят 4 048 пациентов.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период пандемии в Узбекистане составило 32 062 человека или 88% от общего числа заболевших.

Жертвами COVID-19 в Узбекистане за весь период стали 242 человека.

Минздрав разъяснил порядок выдачи тел скончавшихся от COVID-19

В случае смерти пациента ни один врач не сможет забрать его тело и передать родственникам. В случае возникновения подобной ситуации против этого сотрудника будут приняты меры, добавили в ведомстве.

"Во-первых, врач не вмешивается в процесс передачи тела родственникам. Во-вторых, все работы выполняются в установленном порядке в учреждении патологической анатомии. Перед окутыванием тела сотрудник учреждения показывает родным лицо умершего и уточняет его личность. Данные действия фиксируются в документах", – заявил директор Республиканского центра патологической анатомии профессор Раджаббой Исроилов.

В настоящее время регистрация пациентов, умерших от COVID-19, осуществляется при участии сотрудников МЧС и Республиканского агентства санэпидемнадзора.

Кредит против COVID-19

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) одобрил выделение Узбекистану кредита в размере $100 млн. Средства направят на оказание чрезвычайной помощи в сфере здравоохранения и реагирование на вызовы COVID-19.

Проект финансируется совместно с Азиатским банком развития и нацелен на улучшение возможностей Узбекистана по мониторингу, диагностике, тестированию и лечению COVID-19, а также на предотвращение возможных вспышек заболеваний в будущем.

Помощь должна быть оказана всему населению Узбекистана, в особенности тем людям, которые уже заболели или находятся в зоне риска, в частности, пожилые и лица с хроническими заболеваниями.

Экзамен в условиях пандемии: как это будет

В МВД сообщили, что места проведения тестовых испытаний обеспечат коридорами дезинфекции и антисептиками, а всем абитуриентам на входе будут измерять температуру.

Испытания пройдут на 40 объектах по всей стране. Их точные адреса будут объявлены позже. Доступ на стадионы организуют через контрольно-пропускные пункты.

Распространение коронавируса в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 21,54 млн, из них более 767 тысяч скончались.