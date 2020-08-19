Между Ташкентом и Бостанлыком запущено автобусное сообщение

Расстояние этого автобусного маршрута чуть менее 83 км в одну сторону. Автобусы преодолевают его за 1 час 35 минут.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Из Ташкента в Бостанлыкский район столичной области запущено новое автобусное, сообщают в Минтрансе.

"Благодаря организации маршрута станция метро "Машинасозлар" - Бостанлык "поселок Юсуфхана" жители столицы, желающие провести выходные на склонах гор, имеют возможность посетить Бостанлыкский район", - говорится в информации.

Стоимость проезда по данному маршруту составляет 10 тысяч сумов.

Расстояние этого автобусного маршрута чуть менее 83 км в одну сторону. Автобусы преодолевают его за 1 час 35 минут. Маршрут обслуживают автобусы YUTONG ООО "Междугородный пассажирский автобусный парк Ташкентской области" Кибрайского района Ташкентской области.

По расписанию в день осуществляется 18 рейсов. Ежедневно в 6.00 от станции метро "Машинасозлар" отправляется первый автобус. Последний автобус дня отправляется из поселка Юсуфхана в Ташкент в 20.55.