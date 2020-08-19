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Пожалуй исирик второй после масок ходовой товар (в шутку)

В хокимияте Коканда прокомментировали видео о "дезинфекции" улиц гармолой

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200819/14800359/V-khokimiyate-Kokanda-prokommentirovali-video-o-dezinfektsii-ulits-garmoloy.html

Работники ГУП "Тоза худуд" пытались таким образом потушить загоревшиеся остатки гармалы, которые были собраны вместе с бытовыми отходами во время проведения уборочных работ на территории города и за его пределами.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Недавно в Интернете распространилось видео, как в Коканде двое мужчин в спецодежде, находясь в кузове грузовика, проводили "дезинфекцию" улиц с помощью окуривания гармалой (исириком). В пресс-службе хокимията города Коканда предоставили официальный ответ по данному факту.

Согласно сведениям ГУП "Тоза худуд", работники предприятия пытались таким образом потушить загоревшиеся остатки гармалы, которые были собраны вместе с бытовыми отходами во время проведения уборочных работ на территории города и за его пределами. Передвигаясь на машине, они начали шутить между собой и, чтобы показать себя, ехали по дороге с дымящейся гармалой, пока она не догорела.

В сообщении также отмечено, что эти действия никак не связаны с дезинфекционными мероприятиями, проводимыми в городе в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Администрация Коканда и другие ответственные лица не давали никаких распоряжений. 

Теги:
Узбекистан, Коканд, Хокимият, хокимият, дезинфекция



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