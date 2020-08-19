В МВД Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы сотрудничества

В рамках мероприятия были рассмотрены дальнейшие перспективы по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Накануне состоялась видеоконференция консульских служб внешнеполитических ведомств Узбекистана и Туркменистана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Во встрече приняли участие представители причастных министерств двух стран.

В рамках мероприятия были рассмотрены дальнейшие перспективы по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом. Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества министерств внутренних дел Узбекистана и Туркменистана по линии оперативно-розыскной деятельности.

Напомним: в мае текущего года состоялся телефонный разговор президентов двух стран Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова. Они обсудили эпидемиологическую ситуацию и поручили соответствующим министерствам и ведомствам усилить взаимодействие в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. Также в ходе беседы главы государств договорились продолжить совместную работу для продвижения приоритетных проектов сотрудничества, в том числе в рамках деятельности межправительственной комиссии.