20:52 19 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск

В МВД Узбекистана и Туркменистана обсудили вопросы сотрудничества

Пресс-служба МВД Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
114 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/13/14801579.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200819/14801645/V-MVD-Uzbekistana-i-Turkmenistana-obsudili-voprosy-sotrudnichestva.html

В рамках мероприятия были рассмотрены дальнейшие перспективы по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Накануне состоялась видеоконференция консульских служб внешнеполитических ведомств Узбекистана и Туркменистана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Во встрече приняли участие представители причастных министерств двух стран.

В рамках мероприятия были рассмотрены дальнейшие перспективы по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом. Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества министерств внутренних дел Узбекистана и Туркменистана по линии оперативно-розыскной деятельности.

Напомним: в мае текущего года состоялся телефонный разговор президентов двух стран Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухамедова. Они обсудили эпидемиологическую ситуацию и поручили соответствующим министерствам и ведомствам усилить взаимодействие в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. Также в ходе беседы главы государств договорились продолжить совместную работу для продвижения приоритетных проектов сотрудничества, в том числе в рамках деятельности межправительственной комиссии.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как производят первую в мире вакцину от COVID-19 — фото с завода
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Статистика по заключенным в Узбекистане
Колючая статистика: сколько в Узбекистане колоний и заключенных

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться