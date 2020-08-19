Коронавирус в Узбекистане: главное на 19 августа

В настоящее время в стране проходят лечение 4 164 пациента. Медики, проработавшие более пяти месяцев в медучреждениях с коронавирусными больными, выдвинули предложение о переходе с 14-дневного вахтового метода на суточный график работы.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 36 968 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 4 164 пациента в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 32 557 человек.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четыре человека, среди них двое и две женщины. Несмотря на своевременную госпитализацию и оказанную помощь медицинского персонала, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

В сентябре узбекистанцев будут вакцинировать от гриппа и пневмонии

Сотрудник оперативного штаба при Кабмине республики Рустам Икрамов сделал заявление о том, что для предотвращения эпидемиологической вспышки в осенне-зимний период в Узбекистане создадут центры вакцинации от гриппа и пневмонии. В настоящее время на государственном уровне разработаны меры по импорту вакцин.

Минтранс опубликовал новый график ж/д рейсов с 20 по 26 августа

С 20 августа в Узбекистане по нескольким направлениям возобновится движение пассажирских поездов. В связи с данным событием в Министерстве транспорта опубликовали новое расписание, с которым можно ознакомиться здесь. Отмечается, что билеты уже сейчас можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Дополнительные чартеры по маршруту Ташкент – Франкфурт – Ташкент

В компании Uzbekistan Airways сообщили об организации дополнительных чартерных репатриационных рейсов по маршруту Ташкент – Франкфурт – Ташкент. Авиасообщение запланировано на 21 и 28 августа. Билеты можно приобрести в центральном офисе продаж авиакомпании Uzbekistan Airways.

В Узбекистан прибыла новая группа медиков из Китая

Очередная группа китайских врачей и специалистов прибыла в Ташкент для проведения совместной профилактики, контроля за эпидемией, обмена данными и опытом в лечении COVID-19. Китайские специалисты посетят различные медицинские учреждения в регионах республики, проведут мероприятия, направленные на поддержку узбекских врачей в борьбе с эпидемией.

Медперсонал, лечащий пациентов с коронавирусом, будет работать по новому расписанию

Медики, проработавшие более пяти месяцев в медучреждениях с коронавирусными пациентами, выдвинули предложение о переходе с 14-дневного вахтового метода на суточный график работы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

На основании данного предложения, согласно решению Республиканской спецкомиссии, с 20 августа текущего года будет введен следующий порядок:

привлеченный к лечению пациентов коронавирусной инфекцией медперсонал, а также сотрудники лаборатории по выявлению COVID-19, переведены на систему посуточного посещения больницы, при условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил;

по истечении 30 дней каждый месяц медикам будут назначаться специальные поощрительные выплаты, в зависимости от объема выполненной работы: врачам – 25 млн сумов, среднему медперсоналу – 15 млн сумов, младшему – 10 млн сумов, прочим сотрудникам – 5 млн сумов.

Кроме суточных, медицинским сотрудникам будут выплачиваться два взноса в счет сохранения месячной заработной платы по основному месту работы и осуществления деятельности в выходные и праздничные дни

Установлены расходы на питание для больниц и карантинных центров

В соответствии с рекомендацией службы санитарно-эпидемиологического надзора были установлены нормы на суточные расходы, предназначенные для питания пациентов и лиц, находящихся на карантине.

Во всех учреждениях и карантинных центрах, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, за счет услуг аутсорсинга, финансируемых из бюджета и Антикризисного фонда, с 20 августа 2020 года была установлена стоимость ежедневного питания в размере до 35 тысяч сумов в столице и в Ташкентской области, и до 30 тысяч сумов в других регионах.

В Минздраве рекомендуют обращать внимание на то, чтобы дневная норма кормления, а также качество пищевых продуктов соответствовали требуемому уровню. .

Отмечается, что при организации внебюджетного и другого питания количество дневных обедов может быть установлено по свободным ценам. В таком случае правила ежедневного кормления будут пересмотрены Службой санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 22,2 млн человек. Зафиксировано свыше 781 тысяч летальных исходов, вылечилось 14,1 млн жителей.