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В посольстве РФ в Узбекистане разъяснили порядок отправления граждан из Ташкента

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14806380/V-posolstve-RF-v-Uzbekistane-razyasnili-poryadok-otpravleniya-grazhdan-iz-Tashkenta.html

По информации авиакомпании, стоимость взрослого билета 3,7 млн сумов, детского (с 2 до 12 лет) - 3,1 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Чартерный рейс авиакомпании Nordwind №N46940 вылетит сегодня 20 августа в 21.45 из Ташкента в Москву, сообщили в Консульском отделе посольства России в Узбекистане.

Для граждан России продажа билетов будет осуществляться с 11.30 до 17.00 в авиакассе All trip по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, 16-й квартал, дом 11 (ориентир: станция метро "Чиланзар").

По информации авиакомпании, стоимость взрослого билета 3,7 млн сумов, детского (с 2 до 12 лет) - 3,1 млн сумов, дети до 2 лет – 400 тысяч сумов. Норма багажа - 20+5 кг.

Пассажиры, которые приобрели авиабилеты, должны прибыть в аэропорт за 5 часов до вылета.

Самолет
© Sputnik / Владимир Сергеев
Какие документы нужны пассажирам чартеров для отправления в РФ - посольство

В Консульском отделе напоминают, что граждане РФ должны заполнить форму "прибывающих в Российскую Федерацию" на портале "Госуслуги" до вылета (не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прилета россияне должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме.

Иностранцы, имеющие справку, подтверждающую отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР и выданную в период с 18 по 20 августа на русском или английском языках, могут приехать в авиакассу с 15.00 также для покупки билета. Без справки билеты приобрести невозможно!

Также необходимо иметь при себе заполненную и распечатанную анкету. При покупке билетов иностранцы должны иметь при себе документы (оригиналы/распечатанные копии), подтверждающие их основание въезда в Россию в соответствии с соответствующим распоряжением правительства России.

Теги:
Посольство России в Узбекистане, Самолет, Карантин, коронавирус, Чартер, Узбекистан, Россия



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