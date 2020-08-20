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В Кашкадарьинской области родились тройняшки

В Кашкадарьинской области родились тройняшки

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Общество
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Мать малышей, 25-летняя Дурдона Бобокулова, чувствует себя хорошо. После появления на свет сразу трех детей - сына и двух дочек - ее жизнь наполнилась особым смыслом. Предстоят приятные заботы.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Радостное событие произошло в родильном доме города Карши. Пресс-служба Минздрава сообщила о рождении трех близнецов.

Мать малышей, 25-летняя Дурдона Бобокулова, чувствует себя хорошо. После появления на свет сразу трех детей - сына и двух дочек - ее жизнь наполнилась особым смыслом. Предстоят приятные заботы.

Как рассказала главный акушер Салима Ачилова, все трое близнецов здоровы. Младенцы весят 2900, 2650, 2600 граммов.

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Напомним, в конце 2019 года в Бухаре также родились тройняшки. Изучив состояние их здоровья, доктора приняли решение оставить пациентов в больнице под наблюдением медиков.

Выписалась молодая мама и ее трое детей лишь к началу марта. Международный женский день они отметили в семейном кругу. Кстати, троих малышей Иброхима, Иймону и Имрану ждали дома старший брат и еще двое сестер. Теперь в семье шесть детей.

Теги:
родильный дом, Кашкадарьинская область, рождение



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