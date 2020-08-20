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Остерегайтесь мошенников, собирающих деньги на "пожарную безопасность"! — Минюст

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14807291/Osteregaytes-moshennikov-sobirayuschikh-dengi-na-pozharnyy-nalog--Minyust.html

Злоумышленники ходят по домам, представляясь сотрудниками органов государственного пожарного надзора, и вымогают деньги.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Министерстве юстиции предупредили о мошенниках, которые ходят по домам в начале осенне-зимнего сезона и, представляясь сотрудниками государственной противопожарной службы, вынуждают граждан платить около 20-40 тысяч сумов в год.

Эти деньги злоумышленники вымогают под предлогом якобы обязательных налогов или коммунальных платежей. Причем одеты мошенники в специальную форму, чтобы вызвать доверие у граждан.

"При рассмотрении обращений, поступивших по вышеуказанным вопросам, выяснилось, что данные действия предпринимаются субъектами предпринимательства с печатями и штампами, содержащими в названии слова "пожар", "огонь", "противодействие", "безопасность", "охрана" и с использованием символов пожарной безопасности", — обратили внимание в Минюсте.

Между тем в ведомстве заверили: в законодательстве нет обязательных счетов за коммунальные услуги или налогов, касающихся пожаров и их предотвращения.

В Минюсте перечислили коммунальные услуги, которые граждане обязаны оплачивать в установленном порядке:

  1. Холодное водоснабжение;
  2. Горячее водоснабжение (в многоэтажных домах);
  3. Электропитание;
  4. Газоснабжение;
  5. Теплоснабжение (в многоэтажных домах);
  6. Канализация (при подключении потребителя).

Никаких других коммунальных услуг или налогов нет. 

Согласно статье 2091 Кодекса об административной ответственности, ношение военной, ведомственной и специальной одежды лицами, которые не имеют на это права, карается штрафом в размере 2-5 БРВ. Одежда, в свою очередь, подлежит конфискации. 

Теги:
безопасность, пожар, налоги, мошенничество, Минюст Узбекистана



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