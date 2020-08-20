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На территории хлопкоочистительного завода Узбекистан Юкоричирчикского района Ташкентской области проведено показательное тактико-специальное учение МЧС

Пожарные МЧС Узбекистана получили защитную экипировку из Кореи

МЧС РУз
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14808244/Pozharniki-MChS-Uzbekistana-poluchili-zaschitnuyu-ekipirovku-iz-Korei.html

В составе гумгруза - 150 комплектов медицинской защитной экипировки, предназначенной для сотрудников МЧС Узбекистана. Они предоставлены Корейским институтом пожарной безопасности.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Узбекистан прибыла очередная партия гуманитарного груза из Республики Корея, передает ИА "Дунё".

Чартерный рейс из Сеула с грузом на борту приземлился в Ташкенте 20 августа.

В составе гумпомощи - 150 комплектов медицинской защитной экипировки, предназначенной для сотрудников МЧС Узбекистана. Они предоставлены Корейским институтом пожарной безопасности.

Стоит отметить, что в последние годы при содействии посольства Узбекистана в Южной Корее специалисты пожарной безопасности обеих стран обменивались опытом и профессиональными наработками в своей сфере.

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Пресс-служба ГУ МВД Ташкента
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В апреле был подписан меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Узбекистан и Корейским пожарным институтом.

Сейчас стороны завершают согласование проекта плана сотрудничества в сфере пожарной безопасности между странами на 2021-2022 годы.

Теги:
Южная Корея, Узбекистан, пожарные



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