Пожарные МЧС Узбекистана получили защитную экипировку из Кореи

В составе гумгруза - 150 комплектов медицинской защитной экипировки, предназначенной для сотрудников МЧС Узбекистана. Они предоставлены Корейским институтом пожарной безопасности.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Узбекистан прибыла очередная партия гуманитарного груза из Республики Корея, передает ИА "Дунё".

Чартерный рейс из Сеула с грузом на борту приземлился в Ташкенте 20 августа.

В составе гумпомощи - 150 комплектов медицинской защитной экипировки, предназначенной для сотрудников МЧС Узбекистана. Они предоставлены Корейским институтом пожарной безопасности.

Стоит отметить, что в последние годы при содействии посольства Узбекистана в Южной Корее специалисты пожарной безопасности обеих стран обменивались опытом и профессиональными наработками в своей сфере.

В апреле был подписан меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Узбекистан и Корейским пожарным институтом.

Сейчас стороны завершают согласование проекта плана сотрудничества в сфере пожарной безопасности между странами на 2021-2022 годы.