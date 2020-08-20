21:19 20 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.65
  • EUR12133.13
  • USD10246.71
Поиск
Дети

В системе МДО выявлены хищения в объеме 48,3 млрд сумов

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
1055 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14809634/V-sisteme-MDO-vyyavleny-khischeniya-v-obeme-483-mlrd-sumov.html

Посредством сокрытия численности воспитанников и без оприходования в кассу родительской платы присвоены средства в сумме 497,7 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. По результатам изучения специалистами Счетной палаты совместно со службой внутреннего аудита, финансового и правового контроля Министерства дошкольного образования в 2018-2019 годах выявлены нарушения и недостатки в объеме 48,3 млрд сумов, допущенные организациями МДО, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отдельными должностными лицами нижестоящих звеньев министерства расхищены 7,2 млрд сумов из тех средств, которые были выделены на заработную плату работников системы.

Путем составления фальшивых меню и списания фактически неизрасходованных продуктов питания присвоены 3,6 млрд сумов. Посредством сокрытия численности воспитанников и без оприходования в кассу родительской платы присвоены средства в сумме 497,7 млн сумов.

В Кибрае завхоз детского сада украла продукты на сумму более 180 млн сумов >>

Дети в детском саду
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте проверили детские сады из-за жалоб на сырые котлеты и протухшую еду

С нарушением правил закупок были приобретены товарно-материальные ценности по завышенным ценам, не отвечающие установленным стандартам, на сумму 8,8 млрд сумов.

В целях устранения и предотвращения выявленных случаев Счетной палатой выработаны предложения, выданы соответствующие предписания организациям системы министерства. Даны предложения о внесении изменений в 16 действующих нормативно-правовых актов, совершенствовании информационной системы, включающей в себя финансовые и методологические направления.

Теги:
Узбекистан, нарушения, Министерство дошкольного образования



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
60 лет назад Белка и Стрелка совершили полет в космос — фотохроника
Как российские военные противостоят диверсантам в Забайкалье. Учения на полигоне "Цугол"
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться