В системе МДО выявлены хищения в объеме 48,3 млрд сумов

Посредством сокрытия численности воспитанников и без оприходования в кассу родительской платы присвоены средства в сумме 497,7 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. По результатам изучения специалистами Счетной палаты совместно со службой внутреннего аудита, финансового и правового контроля Министерства дошкольного образования в 2018-2019 годах выявлены нарушения и недостатки в объеме 48,3 млрд сумов, допущенные организациями МДО, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отдельными должностными лицами нижестоящих звеньев министерства расхищены 7,2 млрд сумов из тех средств, которые были выделены на заработную плату работников системы.

Путем составления фальшивых меню и списания фактически неизрасходованных продуктов питания присвоены 3,6 млрд сумов. Посредством сокрытия численности воспитанников и без оприходования в кассу родительской платы присвоены средства в сумме 497,7 млн сумов.

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С нарушением правил закупок были приобретены товарно-материальные ценности по завышенным ценам, не отвечающие установленным стандартам, на сумму 8,8 млрд сумов.

В целях устранения и предотвращения выявленных случаев Счетной палатой выработаны предложения, выданы соответствующие предписания организациям системы министерства. Даны предложения о внесении изменений в 16 действующих нормативно-правовых актов, совершенствовании информационной системы, включающей в себя финансовые и методологические направления.