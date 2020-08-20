Какие инновационные проекты будут реализованы в Алмазарском районе - хокимият

Стороны обсудили вопросы внедрения технологий "умного города" в строящемся комплексе Olmazor city в Алмазарском районе.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Среди учащихся общеобразовательных школ Алмазарского района планируется провести конкурс "Моя инновационная идея", а среди предпринимателей – "Час инновационного предпринимательства". Об этом сообщили на встрече с участием ответственных сотрудников Министерства инновационного развития Республики Узбекистан и хокима Алмазарского района Бахтиёра Рахмонова.

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Обсудили также вопросы внедрения технологий "умного города" в строящемся комплексе Olmazor city в Алмазарском районе.

На территории Мининновации, которое находится в Алмазарском районе, планируется запустить солнечную электростанцию мощностью 296,4 кВт, а также зарядную станцию для электромобилей и электробайков.

На встрече был представлен проект по производству спортивного инвентаря на основе инновационных технологий. Инициатива предусматривает профессиональное обучение и трудоустройство людей с ограниченными возможностями, увеличение экспорта спортивного инвентаря и создание качественного национального спортивного бренда, соответствующего мировым стандартам.

Ожидается, что проект будет запущен в первой половине 2021 года.

Напомним, в июле 2020 года российская венчурная компания (РВК) и Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ) запустили программу по внедрению российских инновационных проектов в республике.

В рамках проекта технологические компании РФ смогут предложить свои разработки экспертам НАПУ.