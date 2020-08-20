Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 августа

Кому в республике сделают бесплатные прививки, новые случаи заболевания, открытие торговых центров и многое другое - читайте в нашем обзоре.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

В Узбекистане за день выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 20 августа достигло 37547.

Среди новых случаев 177 были выявлены в Ташкенте и 4 – в Андижанской области. За день скончались 60-летняя женщина и 72-летний мужчина.

Динамика выздоровлений

На сегодня в стране вылечились 33261 (+317 за день) больной коронавирусной инфекцией, еще 4034 пациента продолжают лечение.

Летальные исходы

Минздрав сообщил о новых летальных случаях от коронавируса в Ташкенте: 65-летнего К.К., жителя Учтепинского района, и 54-летней И.М., жительницы Мирзо-Улугбекского района.

Кому в Узбекистане прививки против гриппа и пневмонии сделают бесплатно

Сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом Рустам Икрамов сообщил, что за счет средств государственного бюджета будут вакцинироваться дети из детских домов "Мурувват" и "Саховат", а также домов "Мехрибонлик".

Остальные граждане смогут получить прививку на платной основе.

Узбекские студенты будут допущены до учебы в РФ после прохождения карантина

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в образовательных учреждениях.

Согласно новым правилам, иностранные студенты, в том числе из Узбекистана, будут допускаться до учебы после прохождения 14-дневного карантина по прибытии в страну.

В Ташкенте начали работать торговые центры - список

Уже с сегодняшнего дня в Ташкенте начали свою работу торговые центры после месячного перерыва.

В столице можно посетить:

- Atlas "Чимган";

- Atlas "Чиланзар";

- Compass;

- Next;

- Samarqand Darvoza;

- "Зарафшан";

- ТГ Anhor park;

- ТЦ Eski Shahar.

На входе в ТРЦ посетителей встречают сотрудники с антисептиком и тепловизором. А пускают только в маске и просят соблюдать дистанцию.

Российские врачи прибыли в Самарканд

Для совместной работы в борьбе с коронавирусом в Узбекистан прибыла группа врачей из России. Четверо из них посетили Самарканд и ознакомились с лечением пациентов с COVID-19, с работой по предупреждению заболевания.

Узбекские семьи стали покупать меньше мяса из-за пандемии

Пятьдесят шесть процентов опрошенных ответили, что семейный доход во время пандемии сократился, 21% признались, что никак не изменился, 15% сказали, что остались без доходов. Еще 7% затруднились ответить, а 2% сообщили о росте доходов.

Так, все семьи, независимо от дохода, сократили траты на мясо, вплоть до 40%.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 22,4 млн человек. Зафиксировано свыше 788 тысяч летальных исходов, вылечилось 14,3 млн жителей.