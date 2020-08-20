Кому полагается бесплатная вакцина от гриппа и пневмонии - Оперштаб

Документ предусматривает импорт вакцин и создание местных пунктов вакцинации. Если программа вступит в силу, планируется начать эту работу в сентябре

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Сотрудник оперативного штаба при Кабмине республики Рустам Икрамов сообщил, кто будет бесплатно вакцинирован от гриппа и пневмонии в республике.

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Икрамов пояснил, что проект программы мероприятий по вакцинации от гриппа и пневмонии внесен в Кабмин на рассмотрение.

"Документ предусматривает импорт вакцин и создание местных пунктов вакцинации. Если программа вступит в силу, планируется начать эту работу в сентябре," - отметил эпидемиолог.

В прошлом году более 21 000 человек, проживающих в домах "Мурувват" и "Саховат", а также дети из домов "Мехрибонлик" и Домов малютки получили прививки от гриппа бесплатно за счет государственного бюджета.

В нынешнем году государство также обеспечит вакцинами эту категорию населения. Остальные жители смогут пройти вакцинацию за свой счет, для сотрудников организаций предусмотрено получение вакцины за счет ведомств, в которых они трудятся через частные центры вакцинации.

Напомним, вчера в Оперштабе проинформировали о том, что в настоящее время на государственном уровне принимаются необходимые меры по вакцинации от гриппа и пневмонии. Планируется импортировать вакцины и создать пункты вакцинации на местах. Эта работа начнется в сентябре.