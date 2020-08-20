В Шахимардане организована передвижная служба для выдачи паспортов населению

Квалифицированные специалисты оказывают услуги населению, передвигаясь на автомобиле "Газель", который оснащен всей необходимой техникой.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Для удобства граждан отдаленного села Шахимардан, по инициативе управления внутренних дел Узбекистана, налажена деятельность передвижной службы по оформлению биометрических паспортов для выезда людей в зарубежные страны. Об этом сообщают в МВД республики.

Квалифицированные специалисты оказывают услуги населению, передвигаясь на автомобиле "Газель", который оснащен всей необходимой современной техникой.

С помощью мобильной службы документы уже получили более 3,5 тысяч шахимарданцев. Помимо этого, 55 парням и девушкам, достигшим 16-летия, впервые оформили внутренние паспорта. Кроме того, у одного человека приняли документы на получение гражданства РУз.

В настоящее время передвижная служба продолжает свою деятельность в селе Чунгара, которое является анклавной территорией области.