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В Шахимардане организована передвижная служба для выдачи паспортов населению

Пресс-служба МВД Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200820/14810837/V-Shakhimardane-organizovana-peredvizhnaya-sluzhba-dlya-vydachi-pasportov-naseleniyu.html

Квалифицированные специалисты оказывают услуги населению, передвигаясь на автомобиле "Газель", который оснащен всей необходимой техникой.

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Для удобства граждан отдаленного села Шахимардан, по инициативе управления внутренних дел Узбекистана, налажена деятельность передвижной службы по оформлению биометрических паспортов для выезда людей в зарубежные страны. Об этом сообщают в МВД республики. 

Квалифицированные специалисты оказывают услуги населению, передвигаясь на автомобиле "Газель", который оснащен всей необходимой современной техникой.   

С помощью мобильной службы документы уже получили более 3,5 тысяч шахимарданцев. Помимо этого, 55 парням и девушкам, достигшим 16-летия, впервые оформили внутренние паспорта. Кроме того, у одного человека приняли документы на получение гражданства РУз. 

В настоящее время передвижная служба продолжает свою деятельность в селе Чунгара, которое является анклавной территорией области. 

Теги:
Узбекистан, биометрический паспорт, паспорт



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