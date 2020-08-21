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МВД Узбекистана: законопроект о митингах не связан с событиями в Беларуси

© Sputnik / Alexey Maishev
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14811764/MVD-Uzbekistana-zakonoproekt-o-mitingakh-ne-svyazan-s-sobytiyami-v-Belarusi.html

В ведомстве объяснили, для чего был вынесен на обсуждение данный документ. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В МВД Узбекистана опровергли домыслы пользователей соцсетей о том, что вынесенный на обсуждение законопроект "О митингах, собраниях и демонстрациях" связан с событиями в Беларуси.

В ведомстве заявили, что в республике до сих пор нет правовой основы для проведения митингов и собраний. Именно для этого был разработан данный законопроект. 

"В действующем законодательстве нашей страны отсутствует нормативно-правовой акт, определяющий порядок организации и проведения собраний, митингов и демонстраций. Данный правовой пробел до сих пор не позволяет в полной мере реализовать положения статьи 33 Конституции РУз", — говорится в сообщении МВД.

На этот момент также было указано в итоговом отчете бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по парламентским выборам, проведенным в Узбекистане в 2019 году. 

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Тогда в ОБСЕ заявляли, что в республике нет нормативно-правовых актов, регулирующих социальную активность граждан.

В МВД изучили опыт других стран (РФ, США, Германии, Франции, Эстонии, Азербайджана, Туркменистана, других стран ЦА) в данной сфере и разработали соответствующий законопроект. 

Основная цель вынесенного на обсуждение документа — реализация конституционных прав граждан на осуществление своей общественной деятельности в форме митингов, собраний и демонстраций, а также повышение их правовой грамотности в этой сфере, заключили в ведомстве. 

Теги:
Законопроект, МВД Узбекистана, Беларусь, протест, Митинг



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