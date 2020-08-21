С 21 августа возобновляется движение поездов "Шарк" — список направлений

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005, в местных железнодорожных кассах, а также информационном бюро.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Министерстве транспорта объявили о возобновлении движения пассажирских поездов №72/71 и №10/09 по маршруту "Ташкент–Бухара–Ташкент".

Также с 25 августа будут запущены междугородние поезда по маршрутам "Термез–Сариосия–Термез" и "Навои–Новый Зарафшан–Навои", а с 28 августа — "Навои–Бузаубай–Навои".

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах, а также информационном бюро.

Напомним: с завтрашнего дня, 22 августа, будут запущены междугородние электропоезда по направлениям Ташкент–Ходжикент–Ташкент, Ташкент–Гулистан–Ташкент и Ташкент–Сырдарья–Ташкент.