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Платформа железнодорожного вокзала в Ташкенте

С 21 августа возобновляется движение поездов "Шарк" — список направлений

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14812314/S-21-avgusta-vozobnovlyaetsya-dvizhenie-poezdov-Shark--spisok-napravleniy.html

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005, в местных железнодорожных кассах, а также информационном бюро.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Министерстве транспорта объявили о возобновлении движения пассажирских поездов №72/71 и №10/09 по маршруту "Ташкент–Бухара–Ташкент".

Пассажиры в ожидании поезда на вокзале в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Минтранс опубликовал график ж/д рейсов с 20 по 26 августа

Также с 25 августа будут запущены междугородние поезда по маршрутам "Термез–Сариосия–Термез" и "Навои–Новый Зарафшан–Навои", а с 28 августа — "Навои–Бузаубай–Навои".

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Дополнительную информацию можно узнать по короткому номеру 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах, а также информационном бюро.

Напомним: с завтрашнего дня, 22 августа, будут запущены междугородние электропоезда по направлениям Ташкент–Ходжикент–Ташкент, Ташкент–Гулистан–Ташкент и Ташкент–Сырдарья–Ташкент.

Теги:
Железная дорога, расписание, рейсы, Министерство транспорта Республики Узбекистан



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