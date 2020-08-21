На территории Мининноваций разместят зарядную станцию для электромобилей

Планируется запустить солнечную электростанцию мощностью 296,4 кВт, а также зарядную станцию для электромобилей и электробайков.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. На территории Министерства инновационного развитии в Алмазарском районе Ташкента планируется установить зарядную станцию для электромобилей, сообщают в хокимияте.

На днях прошло заседание с участием ответственных сотрудников Министерства инновационного развития Республики Узбекистан и хокима Алмазарского района Бахтиёра Рахмонова, посвященное повышению потенциала Алмазарского района в области образования, науки и инноваций.

"Учитывая, что новое здание министерства находится в Алмазарском районе, на территории министерства планируется запустить солнечную электростанцию мощностью 296,4 кВт, а также зарядную станцию для электромобилей и электробайков", — говорится в информации.

Также на встрече обсудили вопросы содействия внедрению технологий "умного города" в строящемся комплексе Olmazor city в Алмазарском районе.