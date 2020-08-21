В Ташкенте отключат горячую воду сразу в четырех районах

В связи с ремонтными работами в массиве Хасанбай Юнусабадского района Теплоцентр №4 отсоединят от газоснабжения, в результате этого 24 августа в столице будет приостановлена подача горячей воды.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в четырех районах Ташкента отключат горячую воду. Об этом сообщили в хокимияте столицы.

В Юнусабадском районе в массиве Хасанбай будет проводиться ремонт подземного газопровода. В связи с этим Теплоцентр №4 отсоединят от газоснабжения.

В результате профилактических работ 24 августа с 9.00 по местному времени в некоторых кварталах Ташкента временно приостановится подача горячей воды. В Юнусабадском и Алмазарском районах произведут полное ее отключение. В Шайхантахурском районе выключат воду в массивах: Ибн Сино, Жарарык, Белтепа и Ц 13-15. В Мирзо-Улугбекском районе без воды останутся массивы: Ц 1, 2 и Хамида Алимжана.