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Сезонное отключение горячей воды

В Ташкенте отключат горячую воду сразу в четырех районах

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14815603/V-Tashkente-otklyuchat-goryachuyu-vodu-srazu-v-chetyrekh-rayonakh.html

В связи с ремонтными работами в массиве Хасанбай Юнусабадского района Теплоцентр №4 отсоединят от газоснабжения, в результате этого 24 августа в столице будет приостановлена подача горячей воды.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в четырех районах Ташкента отключат горячую воду. Об этом сообщили в хокимияте столицы. 

В Юнусабадском районе в массиве Хасанбай будет проводиться ремонт подземного газопровода. В связи с этим Теплоцентр №4 отсоединят от газоснабжения.

В результате профилактических работ 24 августа с 9.00 по местному времени в некоторых кварталах Ташкента временно приостановится подача горячей воды. В Юнусабадском и Алмазарском районах произведут полное ее отключение. В Шайхантахурском районе выключат воду в массивах: Ибн Сино, Жарарык, Белтепа и Ц 13-15. В Мирзо-Улугбекском районе без воды останутся массивы: Ц 1, 2 и Хамида Алимжана. 

 

Теги:
отключение воды, горячая вода, Ташкент



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