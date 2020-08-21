В Узбекистане в выходные дни жара превысит показатели нормы

В субботу и воскресенье в регионах республики усилится вынос жаркого и сухого воздуха со стороны зарубежного юга. По большей части страны сохранится малооблачная погода.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. По всей территории Узбекистана 21 августа сохранится солнечная и умеренно жаркая погода. Температура воздуха прогреется до +32…+37 градусов.

В выходные дни в регионах республики усилится вынос жаркого и сухого воздуха со стороны зарубежного юга. По большей части страны сохранится малооблачная погода.

В воскресенье температура воздуха повысится и в дневные часы достигнет +37…+39 градусов. Синоптики отмечают, что данный показатель превышает норму на 4-6 градусов.

В северных районах Узбекистана 23 августа погодные условия немного изменятся за счет затока слабовлажного воздуха из регионов Кавказа. По Каракалпакстану и Хорезмской области облачность увеличится, но осадков не ожидается. В районах Приаралья местами не исключены кратковременные дожди.

Кроме того, 23 августа по северным областям, 24 августа по всем областям возможно локальное усиление ветра до 15-20 м/с.

В начале следующей недели по большей части территории республики облачность увеличится, однако высокий температурный фон сохранится практически везде, кроме северных районов. Здесь температура воздуха понизится до +28…+33 градусов.