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Ферганская долина в Узбекистан

В Узбекистане в выходные дни жара превысит показатели нормы

© Sputnik / Утарбеков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14815981/V-Uzbekistane-v-vykhodnye-dni-zhara-prevysit-pokazateli-normy.html

В субботу и воскресенье в регионах республики усилится вынос жаркого и сухого воздуха со стороны зарубежного юга. По большей части страны сохранится малооблачная погода.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. По всей территории Узбекистана 21 августа сохранится солнечная и умеренно жаркая погода. Температура воздуха прогреется до +32…+37 градусов.

Перевал Камчик
Sputnik / Дильшода Рахматова
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В выходные дни в регионах республики усилится вынос жаркого и сухого воздуха со стороны зарубежного юга. По большей части страны сохранится малооблачная погода.

В воскресенье температура воздуха повысится и в дневные часы достигнет +37…+39 градусов. Синоптики отмечают, что данный показатель превышает норму на 4-6 градусов.

В северных районах Узбекистана 23 августа погодные условия немного изменятся за счет затока слабовлажного воздуха из регионов Кавказа. По Каракалпакстану и Хорезмской области облачность увеличится, но осадков не ожидается. В районах Приаралья местами не исключены кратковременные дожди. 

Кроме того, 23 августа по северным областям, 24 августа по всем областям возможно локальное усиление ветра до 15-20 м/с.

В начале следующей недели по большей части территории республики облачность увеличится, однако высокий температурный фон сохранится практически везде, кроме северных районов. Здесь температура воздуха понизится до +28…+33 градусов.

 




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