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Сотрудница архива разбирает папки с документами

В Узбекистане утвердили новые регламенты в сфере архивного дела

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200821/14816994/V-Uzbekistane-utverdili-novye-reglamenty-v-sfere-arkhivnogo-dela.html

В течение месяца Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Агентством "Узархив" и Агентством госуслуг при Министерстве юстиции поручено обеспечить внедрение утвержденных регламентов по оказанию госуслуг через ЕПИГУ.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Кабинет министров принял постановление от 19.08.2020 г. №495 "Об утверждении отдельных административных регламентов по предоставлению государственных услуг в сфере архивного дела и делопроизводства".

Документом утверждены следующие административные регламенты по предоставлению государственных услуг:

- выдача архивной справки по подтверждению заработной платы и стажа работы;

- выдача архивной справки по подтверждению учебы в высшем и среднем специальном образовательном учреждении;

- подготовка аннотационных сведений по информации, содержащейся в тюркских, арабских и персидских документах, созданных на арабской графике;

- цифровизация (снятие электронных копий) архивных документов, книг и рукописей.

В рамках выполнения государственной программы в "Год развития науки, просвещения и цифровой экономик" был внедрен порядок, согласно которому удостоверение трудового стажа и размера заработной платы для расчета пенсий осуществляется без предоставления архивных данных. При этом используются сведения централизованных электронных реестров по учету обязательных отчислений и взносов на государственное социальное страхование, заработной платы граждан.

Архивные данные предоставляются лишь при отсутствии необходимых сведений в системах либо при обращении граждан.

В течение месяца Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Агентством "Узархив" и Агентством госуслуг при Министерстве юстиции поручено обеспечить внедрение утвержденных регламентов по оказанию госуслуг через ЕПИГУ, а также установить контроль за рассмотрением обращений на каждом этапе оказания услуг.

Наряду с этим предусмотрено внедрить единую биллинговую электронную систему учета государственных пошлин и сборов за оказание госуслуг.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан



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