В Бухаре чиновника поймали на взятке — он требовал за землю 6,4 млн сумов

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Правоохранительные органы Бухарской области задержали за взятку начальника управления благоустройства Каганского района.

Он требовал с заявителя деньги за выделение земельного участка еще с 2013 года.

По данным областного Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, в 2013-м местный житель обратился к Ж. К., чтобы тот выделил четыре сотки в махаллинском сходе граждан "Сухор".

Тогда чиновник занимал должность руководителя организационно-контрольного управления хокимията Каганского района.

Он стал намекать, что без взятки на положительное решение главы районной администрации по этому вопросу вряд ли стоит рассчитывать.

После долгих раздумий потерпевший все же решился на условия чиновника и дал ему 6,4 миллиона сумов. Спустя время он обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники Службы госбезопасности совместно с областным Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре организовали операцию по задержанию чиновника и возврату части суммы.

Четырнадцатого августа госслужащий попался с поличным, когда передавал через своего водителя пять миллионов сумов. В настоящий момент он был задержан.

По данному факту проводится доследственная проверка.