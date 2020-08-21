В Узбекистане предложили упростить регистрацию религиозных организаций

В период разработки законопроекта был изучен опыт развитых зарубежных стран и учтены мнения международных экспертов.

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса вынесла на общественное обсуждение законопроект, согласно которому планируется упростить процедуру регистрации религиозных организаций.

Документ разработан Минюстом совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Проектом предусмотрена цель обеспечения права на свободу совести и религии, которое гарантировано Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, а также Конституцией Узбекистана.

Изменения, внесенные в законопроект:

отношения, регулируемые подзаконными актами объединены в единый закон прямого действия;

в области свободы совести установлены основные направления и принципы государственной политики;

четко определены границы задач и функций уполномоченных государственных органов в данной сфере;

упрощена процедура государственной регистрации религиозных организаций. В частности, будет сокращено количество представляемых документов. Также планируется отменить требования по их нотариальному заверению. Кроме того, деятельность госуслуг будут полностью представлена в электронной форме. К тому же четко обозначены основания для отказа в регистрации.

Отмечается, что в ходе разработки проекта были применены нормы международного права, а также изучен опыт развитых зарубежных стран и учтены мнения международных экспертов.

К обсуждению проекта допускаются эксперты, специалисты и все граждане.

Напомним: в Узбекистане с 17 августа вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, деятельность которых ранее была ограничена из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.