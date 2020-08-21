Это одна из крупнейших школ, построенных за последние годы. При ее создании использовался опыт строительства президентских школ.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Сегодня в Сергелийском районе Ташкента состоялась официальная церемония открытия новой школы №331 на 1680 мест, сообщает пресс-служба МНО.

"Это одна из крупнейших школ, построенных за последние годы. При ее создании использовался опыт строительства президентских школ", - говорится в сообщении.

МНО Новая школа открылась в Сергелийском районе Ташкента - фото

Образовательное учреждение обеспечено удобной мебелью, учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, литературой и наглядными пособиями.

В распоряжении четырехэтажной школы — 48 классных комнат, в том числе 20 предметных кабинетов, 14 классов для начальной школы и 14 кабинетов иностранных языков, полностью оснащенный компьютерный кабинет, четыре кружковые комнаты, лаборатории для занятий химией, биологией и физикой, а также отдельно оборудованные кабинеты технологии для мальчиков и девочек, кабинет музыки и электронная библиотека.

МНО Новая школа открылась в Сергелийском районе Ташкента - фото

Министерство народного образования провело конкурс среди директоров самых востребованных школ Ташкента на пост главы нового образовательного учреждения, кандидаты были отобраны наблюдательным советом, а учителя приняты на работу на основе тестовых испытаний.

МНО Новая школа открылась в Сергелийском районе Ташкента - фото

Отбор прошли 65 молодых, квалифицированных и инициативных педагогов, набравших наивысшее баллы, отметили в МНО.