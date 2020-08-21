В Бектемирском районе реализуют свыше 60 инвестпроектов - поручение президента

Уже в этом году будет запущено 52 проекта, что позволит создать несколько тысяч дополнительных рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В рамках официального визита в Бектимирский район, глава государства Шавкат Мирзиёев провел встречу с активом данной территориальной единицы Ташкента. Об этом информировали в пресс-службе президента.

Пресс-служба президента Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с активом Бектемирского района

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы поиска новых точек роста для улучшения жизни населения района.

"В ближайшие 3 года здесь планируется реализовать 61 инвестпроект на сумму 3,3 трлн сумов. В этом году будет запущено 52 проекта с созданием более 2,7 тысячи рабочих мест" - указано в сообщении.

Также на встрече был сделан акцент на интенсивное развития сферы услуг. Отмечено, что в Бектемирском районе будут построены новые социальные объекты, а также отремонтированы и возведены коммунальные сети для подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему сезону.