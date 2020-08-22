В рамках визита в Самарканд российская команда ознакомилась с историческими достопримечательностями древнего города и достопримечательностями Самарканда.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Находящаяся в Узбекистане российская команда по военно-медицинскому многоборью, основу которой составляют выпускники, курсанты и слушатели Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, побывала на месте расположения академии в период эвакуации в годы Великой Отечественной войны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Узбекская сторона организовала для членов российской сборной обзорную экскурсию по комплексу зданий 1-ой клиники Самаркандского государственного медицинского института, на территорию которого в конце 1941 года из Ленинграда была эвакуирована Военно-медицинской академия. Вплоть до 1944 года на территории Узбекской ССР в условиях отсутствия достаточной базы академия продолжала вести разностороннюю учебную, научную и лечебную деятельность.

© Sputnik / Участники "Военно-медицинской эстафеты" посетили Самарканд - фото

Занятия курсантов проходили без выходных и праздников по 10-12 часов в день. За время пребывания в Самарканде академия дала фронту 1265 старших врачей полков за три выпуска.

Российская команда по военно-медицинскому многоборью во главе с заместителем начальника академии по военно-политической работе, полковником медицинской службы Владимиром Лютовым возложила к памятной доске цветы и почтила память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

"Мы сердечно благодарим узбекский народ и особенно жителей города Самарканда, которые протянули руку помощи Военно-медицинской академии в годы Великой Отечественной войны", - отметил во время церемонии Владимир Лютов.

Также в рамках визита в Самарканд российская команда ознакомилась с историческими достопримечательностями древнего города и достопримечательностями Самарканда.

© Sputnik / Участники "Военно-медицинской эстафеты" посетили Самарканд - фото

Военнослужащие из России, Беларуси, Палестины и Вьетнама побывали в мавзолее Гур-Эмир. Шедевр восточного зодчества эпохи Тимура, воздвигнутый в 1404 году, вызвал неподдельный интерес участников соревнований.

© Sputnik / Участники "Военно-медицинской эстафеты" посетили Самарканд - фото

Также для участников конкурса "Военно-медицинская эстафета" организовали экскурсию по площади Регистан и расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV—XVII веков.