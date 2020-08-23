Президент отбыл в Бухару для участия в трауре в связи с кончиной Камалова

Напомним: о смерти исполняющего обязанности хокима Бухарской области Карима Камалова стало известно вчера. У него был обнаружен COVID-19.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев отправился в Бухару для участия в траурных мероприятиях в память о Кариме Камалове, исполнявшем обязанности хокима Бухарской области.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухару

О том, что Камалов скончался на 66-м году жизни, стало известно вчера.

Ранее в социальных сетях сообщения об этом уже появлялись, однако 17 августа в пресс-службе администрации Бухарской области все эти сведения называли ложными.

Сообщалось, что у Камалова обнаружили COVID-19, и он проходит лечение в Ташкенте.

Должность исполняющего обязанности хокима Бухарской области он занимал с февраля этого года.