Президент отбыл в Бухару для участия в трауре в связи с кончиной Камалова

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев отправился в Бухару для участия в траурных мероприятиях в память о Кариме Камалове, исполнявшем обязанности хокима Бухарской области.
О том, что Камалов скончался на 66-м году жизни, стало известно вчера.
Ранее в социальных сетях сообщения об этом уже появлялись, однако 17 августа в пресс-службе администрации Бухарской области все эти сведения называли ложными.
Сообщалось, что у Камалова обнаружили COVID-19, и он проходит лечение в Ташкенте.
Должность исполняющего обязанности хокима Бухарской области он занимал с февраля этого года.