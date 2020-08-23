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Президент отбыл в Бухару для участия в трауре в связи с кончиной Камалова

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200823/14824036/Prezident-otbyl-v-Bukharu-dlya-uchastiya-v-traure-v-svyazi-s-konchinoy-Kamalova.html

Напомним: о смерти исполняющего обязанности хокима Бухарской области Карима Камалова стало известно вчера. У него был обнаружен COVID-19.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев отправился в Бухару для участия в траурных мероприятиях в память о Кариме Камалове, исполнявшем обязанности хокима Бухарской области.

Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев отбыл в Бухару

О том, что Камалов скончался на 66-м году жизни, стало известно вчера.

Ранее в социальных сетях сообщения об этом уже появлялись, однако 17 августа в пресс-службе администрации Бухарской области все эти сведения называли ложными.

Сообщалось, что у Камалова обнаружили COVID-19, и он проходит лечение в Ташкенте. 

Должность исполняющего обязанности хокима Бухарской области он занимал с февраля этого года. 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Президент, хокимият, хоким, смерть, Бухарская область



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