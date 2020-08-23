АрМИ–2020: стали известны результаты жеребьевки конкурса "Дорожный патруль"

Жеребьевка прошла накануне на полигоне "Кокандский" вооруженных сил Узбекистана, где находится штаб соревнования. На ней определили очередность выступления на конкурсе.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. По итогам жеребьевки состязания "Дорожный патруль" первой на старт в командной гонке выйдет Россия, далее выступят команду из Беларуси и Узбекистана.

Об этом сообщили в пресс-центре конкурса.

"Очередность проведения индивидуальных заездов также была определена жеребьевкой. Заезды будут проводиться на патрульных автомобилях CHEVROLET NEXIA-3, произведенных в Узбекистане", — добавили в пресс-службе.

Также перед участниками конкурса выступил замглавы Минобороны Узбекистана полковник Алишер Нарбаев.

Он отметил, что в таком формате встреча на территории республики проходит впервые. Также Нарбаев выразил надежду, что "встреча будет плодотворной, взаимополезной и оставит у команд–участниц самые приятные впечатления".

"Проведение данного конкурса — это не только военно-спортивные состязания, но и развитие партнерских отношений, укрепление доверия и взаимопонимания между братскими вооруженными силами. Очень важно, чтобы на наших состязаниях присутствовал дух здорового соперничества, дружбы, взаимопомощи и справедливого судейства", — подчеркнул замминистра.

Нарбаев пожелала всем участникам "военно-профессиональных достижений, которые можно было бы применить на благо наших государств и народов".

В международном конкурсе "Дорожный патруль" АрМИ–2020 будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран: России, Беларуси и Узбекистана.

Состязания разделяются на два этапа: первый — "Соревнование специалистов" — это экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка.

Второй этап называется "Военно-техническая эстафета". Он включает в себя командную гонку. Длина трассы составляет 5 километров препятствиями. Команды по ходу следования будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

АрМИ–2020

В этом году Армейские международные игры состоятся в шестой раз. Планируется организовать 30 конкурсов.

Участники будут соблюдать необходимые санитарные нормы, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19.

Узбекистанцы примут участие в 12 конкурсах, которые состоятся на территории Российской Федерации: "Танковый биатлон", "Мастер артиллерийского огня", "Мастер автобронетанковой техники, "Чистое небо", "Конный марафон", "Безопасный маршрут", "Эльбрусское кольцо", "Безопасная среда", "Военное ралли", "Верный друг", "Отличники войсковой разведки" и "Мастер-оружейник".

Два соревнования пройдут на территории Узбекистана — это состязание медицинского персонала "Военно-медицинская эстафета" и инспекторов военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

Также узбекистанцы будут состязаться в Казахстане в конкурсе подразделений связи "Уверенный прием" и в Беларуси — "Снайперский рубеж".

В 2019-м узбекские военные участвовали в 14 состязаниях. Тогда команда республики заняла пятую строчку в медальном зачете среди десяти стран-участниц.