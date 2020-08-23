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Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 августа

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (819)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200823/14827128/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-23-avgusta.html

Hа данный момент вылечиться от COVID-19 удалось 34 894 гражданам. Это — почти 90% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

За сутки в республике прибавилось еще 458 пациентов с коронавирусом. 

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
В Узбекистан прибудут специалисты Роспотребнадзора — Захарова

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 38 870 инфицированных COVID-19. 

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 705 граждан с положительным диагнозом.

Между тем с момента прошлой сводки на нашем сайте полностью вылечиться от коронавируса удалось 543 гражданам. 

Таким образом, на данный момент, общее число выздоровевших составляет 34 894 человек. Это — почти 90% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 271.

До какого возраста детям не рекомендуется носить защитные маски

Специалисты ВОЗ и Детского фона ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что детям до 5 лет не следует носить защитные медицинские маски.

Детям постарше — от 6 до 11 лет — специалисты советуют обязательно учитывать ряд факторов при ношении маски.

Важно учитывать эпидемситуацию в месте проживания ребенка, его способность безопасно и правильно пользоваться средством индивидуальной защиты. 

Дети от 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, считают в организациях. 

Траур в связи с кончиной Карима Камалова 

Шавкат Мирзиёев принял участие в траурных мероприятиях в память об и.о. хокима Бухарской области Кариме Камалове – он скончался накануне от осложнений, связанных с COVID-19.

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Пресс-служба президента Узбекистана
Траурные мероприятия в память о Кариме Камалове, исполнявшем обязанности хокима Бухарской области

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло свыше 23,1 миллиона, скончались почти 803 тысяч человек, выздоровели — 14,8 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (819)
Теги:
Узбекистан, пандемия, коронавирус



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