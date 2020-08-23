Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 августа

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.
Динамика заболеваний и выздоровлений
За сутки в республике прибавилось еще 458 пациентов с коронавирусом.
По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 38 870 инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 705 граждан с положительным диагнозом.
Между тем с момента прошлой сводки на нашем сайте полностью вылечиться от коронавируса удалось 543 гражданам.
Таким образом, на данный момент, общее число выздоровевших составляет 34 894 человек. Это — почти 90% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 271.
До какого возраста детям не рекомендуется носить защитные маски
Специалисты ВОЗ и Детского фона ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что детям до 5 лет не следует носить защитные медицинские маски.
Детям постарше — от 6 до 11 лет — специалисты советуют обязательно учитывать ряд факторов при ношении маски.
Важно учитывать эпидемситуацию в месте проживания ребенка, его способность безопасно и правильно пользоваться средством индивидуальной защиты.
Дети от 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, считают в организациях.
Траур в связи с кончиной Карима Камалова
Шавкат Мирзиёев принял участие в траурных мероприятиях в память об и.о. хокима Бухарской области Кариме Камалове – он скончался накануне от осложнений, связанных с COVID-19.
- Траурные мероприятия в память о Кариме Камалове, исполнявшем обязанности хокима Бухарской области
- Траурные мероприятия в память о Кариме Камалове, исполнявшем обязанности хокима Бухарской области
- Траурные мероприятия в память о Кариме Камалове, исполнявшем обязанности хокима Бухарской области
- Траурные мероприятия в память о Кариме Камалове, исполнявшем обязанности хокима Бухарской области
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло свыше 23,1 миллиона, скончались почти 803 тысяч человек, выздоровели — 14,8 миллиона.