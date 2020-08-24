В Узбекистане спадет жара, пройдут дожди и грозы

В среду фронт вторжения сместится на юго-восток. Под влиянием антициклона ожидается самый прохладный день.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В понедельник с выносом жаркой воздушной массы со стороны зарубежного юга в регионах Узбекистана наступит переменная облачность без осадков. Температура воздуха прогреется до +34... +39 градусов. Синоптики отмечают, что данные показатели на 3-5 градусов превышают среднеклиматические значения для этого периода. Об этом сообщают в Узгидромете.

Во вторник на территории республики ожидаются изменения погодных условий. В начале дня по северо-западным районам страны, а к вечеру и по центральным, произойдет вторжение прохладного и влажного воздуха с районов Поволжья. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям в течение дня, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областям к вечеру местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью сохранится в пределах +20...+25 градусов. Днем она понизится до +28...+33 градусов и будет незначительно ниже нормы.

В среду фронт вторжения сместится на юго-восток. Под влиянием антициклона ожидается самый прохладный день. По большей части территории Узбекистана пройдут локальные дожди с грозами. Осадки прекратятся лишь в Каракалпакстане, а также Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях. Температура воздуха ночью опустится до +15...+18 градусов, днем она будет колебаться на отметке +23...+26 градусов. По данным службы гидрометеорологии, эти показатели на 6-9 градусов являются ниже нормы.

К тому же 25-26 августа по республике местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Метеорологи прогнозируют, что 27-28 августа погода в регионах Узбекистана нормализуется и пройдет без осадков. Под влиянием антициклона температура ночью слегка повысится и достигнет +15...+20 градусов. Днем воздух постепенно прогреется, и к 28 августа показатели достигнут +30...+35 градусов, что приблизится к стандартным значениям.