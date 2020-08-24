Глава делегации РФ на АрМИ-2020: у каждой команды - серьезные шансы победить

По словам полковника медицинской службы Владимира Лютова, принимающая сторона обеспечила на 100% решение всех вопросов, в том числе касательно питания, проведения культурно-массовых мероприятий и досуга, организации экскурсий.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Накануне состязаний в рамках АрМИ-2020 глава российской делегации, заместитель начальника военно-медицинской академии им. С.М.Кирова по военно-политической работе, полковник медицинской службы Владимир Лютов рассказал журналистам об уровне организации соревнований и подготовке к поединкам. В беседе участвовал и корреспондент Sputnik Узбекистан.

Говоря об условиях размещения команд на полигоне Лютов отметил, что предусмотрены и учтены и бытовые, и технические, и подготовительные вопросы для того, чтобы качественно провести данные соревнования. Принимающая сторона обеспечила на 100% решение всех вопросов, в том числе касательно питания, проведения культурно-массовых мероприятий и досуга, организации экскурсий.

Участники российской команды отбирались в несколько этапов в течение всего учебного года. В состав команды были отобраны лучшие участники: курсанты и слушатели военно-медицинской академии и военнослужащие, которые проходят службу по контракту в соединениях и воинских частях Минобороны РФ.

Соревнования на данном полигоне проходят уже второй раз, отметил Лютов. Команды, которые принимали участие в прошлом году, уже имеют опыт состязаний именно климатических условиях Узбекистана. В течение года команды повышали свое профессиональное мастерство как в индивидуальных соревнованиях, так и в командных.

У каждой команды есть большие шансы на победу, но, как говорится, плох тот рядовой, который не мечтает быть генералом, поэтому мы надеемся на призовое место, отметил глава российской делегации.

Напомним, призом состязания "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских международных игр-2020 станет легковой автомобиль "Джентра".

В этом году в конкурсе участвуют медицинские специалисты из шести стран: Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана, Вьетнама и Палестины.

Военным медикам предстоит показать свое мастерство в ходе двух этапов: "Индивидуальное мастерство" и "Командное первенство". Также будет проведен конкурс "Лучший водитель".