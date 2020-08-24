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Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса

Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 августа

Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (821)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200824/14831537/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-24-avgusta.html

За весь период побороли опасный недуг 90% всех заболевших или 35 283 пациента. Все они выписаны из инфекционных клиник в столице и регионах.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала и подытожила наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным, предоставленным Минздравом, в республике зафиксировано в общей сложности 39 156 случаев заражения коронавирусом. За весь период побороли опасный недуг 90% всех заболевших или 35 283 пациента. Все они выписаны из инфекционных клиник в столице и регионах.

Таким образом, к настоящему часу в больницах под наблюдением медиков остаются 3 596 человек с диагнозом COVID-19. 

С момента объявления карантинных мер в Узбекистане зарегистрировано 277 смертей от коронавируса.

Специалисты Роспотребнадзора прибыли в Узбекистан

Спецрейсом из России в Ташкент прибыли семь специалистов - эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов
© Foto : youtube/ Ksu Sutkina
В каких случаях нельзя делать вакцинацию — Жемчугов

Сотрудники Роспотребнадзора будут оказывать консультативную помощь с 23 августа по 5 сентября 2020 года в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия и его подведомственных организациях. Российские эксперты намерены ознакомиться с текущей эпидобстановкой в стране. Они также детально изучат механизмы работы эпидемиологического надзора, лабораторий, лечебных учреждений, ориентированных на терапию пациентов с коронавирусом.

Пресечен факт завышения цен на лекарства

Между тем в столице задержаны граждане, пытавшиеся продать лекарства, применяемые при лечении коронавируса по завышенным ценам.

Руководитель фармпредприятия, сговорившись с подельником, закупил лекарственные препараты "Плаквенил" и "Рибавирин" на сумму  99,6 миллиона сумов. Злоумышленники были задержаны с вещественными доказательствами при продаже лекарств на общую сумму 131 миллион сумов.

Скончалась главврач, перенесшая COVID-19

В Самарканде умерла главный врач родильного дома. Известно, что у Гульноры Джураевой ранее был диагностирован коронавирус. Лечение прошло благополучно, женщина оправилась от болезни, тест на наличие COVID-19 в крови показал отрицательный результат. Однако вирус способствовал развитию осложнений. Гульнора Джураева скончалась от пневмонии.

Как вернуться в РФ из Ташкента: детали и уточнения

Консульский отдел посольства России в Узбекистане опубликовал уточняющую информацию о чартерных рейсах из Ташкента в Казань и Санкт-Петербург.

На рейс в Казань граждане РФ могут приобрести билеты 27 августа с 10.00 до 13.00 в центральной авиакассе "Узбекистон хаво йуллари". Росграждане в обязательном порядке должны заполнить форму "прибывающих в Российскую Федерацию" на портале Госуслуги до вылета в Россию. 

В течение трех календарных дней со дня прилета граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме.

Распространение COVID-19 в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 23 млн, из них более 800,9 тысяч умерли.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (821)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, Узбекистанцы, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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