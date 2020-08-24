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ГЦТ: абитуриенты уже распределены по участкам проведения тестовых испытаний

Хокимият Ташкентской области
Общество
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На сегодняшний день не представляется возможным внести оплату за участие в экзаменах, изменить места их проведения или другие данные.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. В последние дни в Государственный центр тестирования поступают обращения от абитуриентов с просьбой осуществить оплату, изменить место участия в испытаниях или другие данные.

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В пресс-службе структуры ответили, что согласно протоколу государственной комиссии, для абитуриентов, которые прошли регистрацию в установленном порядке, но по каким-то причинам не внесли оплату за участие в тестовых испытаниях, была предоставлена дополнительная возможность произвести оплату с 13 августа по 16 августа.

В настоящее время на основании данных, внесенных в базу Государственного центра тестирования, для абитуриентов в закрытом режиме формируются тестовые материалы (тестовые задания и листки ответов).

Также на основании уже обработанных данных проведено распределение абитуриентов, сформированы пропуска для участия в тестовых испытаниях, выдача которых началась с 22 августа.

Поэтому на сегодняшний день не представляется возможным внести оплату за участие в экзаменах, изменить места их проведения или другие данные.

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Напомним, несколько дней назад в Государственном центре тестирования утвердили список объектов для проведения тестовых испытаний для абитуриентов.

В соответствии с обнародованным перечнем, в Ташкенте абитуриенты будут сдавать вступительные экзамены на 6 локациях, в том числе в Ботаническом саду, Национальном парке и на стадионе ФК "Пахтакор".

Теги:
Государственный центр тестирования Узбекистана, Узбекистан, абитуриенты, поступление в университет



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