Автомобильное движение на двух столичных дорогах перекроют до 1 сентября

Во избежание возникновения пробок и заторов на дорогах водителям рекомендовали воспользоваться объездными путями.

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Ташкенте перекрыли две трассы в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

"До 1 сентября участок дороги на улице Ахмада Дониша — от улицы Янгишахар до ТКАД будет закрыт. Движение через перекресток вблизи ТРЦ Mega Planet также будет приостановлено", – говорится в информации.

Во избежание возникновения пробок и заторов на дорогах водителям рекомендовали воспользоваться объездными путями.

Напомним, две недели назад стало известно о том, что в Узбекистане создается совместное с Германией предприятие Papenburg Uzbekistan по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства, готовых бетонных изделий, а также выполнению строительно-монтажных работ.