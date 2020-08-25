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Ремонт дорожного полотна

Автомобильное движение на двух столичных дорогах перекроют до 1 сентября

© Sputnik / Андрей Стенин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14836393/Avtomobilnoe-dvizhenie-na-dvukh-stolichnykh-dorogakh-perekroyut-do-1-sentyabrya.html

Во избежание возникновения пробок и заторов на дорогах водителям рекомендовали воспользоваться объездными путями.

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Ташкенте перекрыли две трассы в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

"До 1 сентября участок дороги на улице Ахмада Дониша — от улицы Янгишахар до ТКАД будет закрыт. Движение через перекресток вблизи ТРЦ Mega Planet также будет приостановлено", – говорится в информации.

Во избежание возникновения пробок и заторов на дорогах водителям рекомендовали воспользоваться объездными путями.

Напомним, две недели назад стало известно о том, что в Узбекистане создается совместное с Германией предприятие Papenburg Uzbekistan по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства, готовых бетонных изделий, а также выполнению строительно-монтажных работ.

Теги:
Тошшахартрансхизмат, Хокимият Ташкента, ремонт дорог



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