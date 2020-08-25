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Сотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19

Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 августа

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (824)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14838188/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-25-avgusta.html

На сегодняшний день в инфекционных клиниках республики продолжают лечиться 3 488 пациентов с диагнозом COVID-19. 

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане - в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По данным, предоставленным Минздравом, к настоящему часу в республике зафиксировано в общей сложности 39 641 случай заражения коронавирусом. За весь период побороли опасный недуг около 90% заболевших или 35 869 пациентов.

На сегодняшний день в инфекционных клиниках республики продолжают лечиться 3 488 пациентов с диагнозом COVID-19. Число жертв коронавируса в Узбекистане составляет 284.

Скоро в школу: известна предварительная дата

Премьер-министр Абдулла Арипов объявил о решении с 7 сентября в качестве эксперимента открыть школы в "зеленых" зонах, а с 14 сентября - школы во всех регионах.

Учеба будет проходить в порядке "классного режима", то есть дети не будут ходить из кабинета в кабинет.

При этом образовательные учреждения должны быть обеспечены антисептиками и другими необходимыми средствами, все учителя сдадут тест на коронавирус и пройдут вакцинацию.

Немецкие врачи прибыли в Бухару

В Бухару приехали медики из Германии для того, чтобы помочь местным коллегам побороть коронавирусную инфекцию.

Среди прибывших врачей - специалисты Института Роберта Кокса в Германии, представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения и работники университетских клиник Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне. Медики будут принимать непосредственное участие в лечении пациентов с коронавирусом в Бухаре.

Узбекистан стал участником международной программы вакцинации от COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что уже 172 страны присоединились к глобальному фонду COVAX по разработке и распространению вакцины от коронавирусной инфекции. Известно, что Узбекистан также вошел в число этих государств. 

Сейчас ВОЗ на постоянной основе проводит оценку и оптимизацию девяти вакцин от COVID-19, входящих в динамичный портфель COVAX. Это позволит в будущем разработать наилучший ассортимент продукции. Помимо этого, еще девять вакцин находятся на стадии долгосрочной оценки.

На границе: более 1300 узбекистанцев ожидают отправления домой

Число граждан Узбекистана, собравшихся в палаточном лагере в Самарской области для отправки на родину, увеличилось до 1378, из них 860 уже сели в специальный поезд сообщением Кинель - Ташкент.

Власти Самарской области обустроили для граждан республики палаточный лагерь неподалеку от Кинеля.

Защитит ли вакцинация от COVID-19?

Главный специалист Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Узбекистана Дилором Турсунова в интервью Sputnik Узбекистан рассказала о том, насколько вакцина от коронавируса способна оградить от опасного вируса и можно ли разработать безопасный препарат всего за несколько месяцев.

Распространение коронавируса в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 23,81 млн, из них более 16,36 млн выздоровели и свыше 817 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (824)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, население, Узбекистанцы, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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