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Ташкентский метрополитен

После реставрации на станциях метрополитена установят прежние скамейки

© Wikipedia /
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14838948/Posle-restavratsii-na-stantsiyakh-metropolitena-ustanovyat-prezhnie-skameyki.html

Восстановительные мероприятия были начаты в период карантина, когда метро было закрыто для пассажиров. 

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В администрации Ташкентского метрополитена опровергли слухи о безвозвратной замене предыдущих скамеек на парковые скамьи со спинками на станциях "Пахтакор" и "Халклар дустлиги".

Отмечено, что в настоящее время производится плановая реставрация скамеек, установленных на платформах станций метро. Восстановительные мероприятия были начаты в период карантина, когда метрополитен был закрыт для пассажиров. 

"Учитывая тот факт, что реставрация инвентаря осуществляется в специальных цехах, было принято решение об их временной замене на вариант парковых скамеек. Подчеркиваем, это является временной мерой. После окончания проведения реставрационных работ, скамейки будут возвращены на станции", — указано в сообщении.

Кроме того, в управлении метрополитена опровергли информацию о том, что прежние скамейки были цельногранитными.

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"Официально сообщаем, что на подчеркнутых станциях метро скамеек указанной конструкции не было и нет. Для удобства пассажиров изначально (с момента сдачи в эксплуатацию) установлены скамейки с широким деревянным покрытием на металлических ножках", — информируется в обращении к гражданам.

Напомним: в связи с карантинными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса, в марте месяце в Узбекистане была приостановлена работа столичного метрополитена. По решению Спецкомиссии при Кабинете министров, движение поездов было возобновлено только с 15 августа. На регулярной основе заработали линии метро "Узбекистан", "Чиланзар" и "Юнусабад".

Теги:
Ташкент, опровержение, слухи, реставрация, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени



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